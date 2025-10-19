Halálos vasúti baleset Budapesten

A Budapesti Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy a balesetben érintett személy olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint az áldozat egy 70 év körüli férfi volt, akinek életét a kiérkező mentők már nem tudták megmenteni.

A baleset kevéssel 14 óra előtt történt. A helyszínelés idejére jelentős forgalmi fennakadások alakultak ki, ami komoly késéseket és pótlóbuszok forgalomba állítását tette szükségessé több vonalon - írja a heol.hu.