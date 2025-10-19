ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 19. vasárnap Nándor
Csermák Szabolcs kiberbiztonsági szakértő, etikus hacker

Etikus hacker: hónapok kérdése, és senki sem fogja felismerni az MI-generált képeket vagy videókat

Infostart

A rosszindulatú támadók és az ellenük védekezők is használják a mesterséges intelligenciát, és egyre gyorsabban kell reagálni az új megoldásokra – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Csermák Szabolcs kiberbiztonsági szakértő.

A rendőrség már a mesterséges intelligencia alkalmazásával vizsgálja azt, hogy az online felületeken, a közösségi médiában felbukkannak-e kiskorúakat ábrázoló szexuális tartalmak, és és bődületesen sok a találat – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Csermák Szabolcs. A kiberbiztonsági szakértő közölte, az együttműködés nemzetközi szintű, de Magyarországon is van a rendőrségen egy egység, amely a veszélyes tartalmakat utána átvizsgálja, és noha sok a hamis riasztás, de ha szükséges, akkor azonnal lépni tud a hatóság.

Az etikus hacker arra is felhívta a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia nemcsak a védekezésben segít, hanem előszeretettel használják a rosszindulatú támadók is. Mint fogalmazott, ez egy macska-egér harc, amelyben most a támadók vannak előnyben, de a védekezés is fokozatos gyorsul fel ellene.

„Mind a két fél tudja használni a mesterséges intelligenciát, mind a két fél tud ezáltal hatékonyabb lenni, aminek azért lehetnek kellemetlen hatásai, nem mindegy az, hogy mennyi időnk van reagálni az új kiberfenyegetésre. Lehet, hogy találnak egy új sérülékenységet, és van rá néhány napunk, hogy reagáljunk, mert nem terjed olyan gyorsan. De ha a támadói oldal sokkal hatékonyabb lesz, akkor ez az intervallum nagyon lerövidül” – mondta a szakértő.

Azt is veszélyek közé sorolta Csermák Szabolcs, hogy sokan kezdenek el programozni a mesterséges intelligencia segítségével, csak alapvető informatikai ismeretek nélkül ez súlyos kockázatokat hordoz magában, mert egy-egy hibát, biztonsági rést a rosszindulatú szereplők könnyen ki tudnak használni, és végül a fejlesztőt olyan mértékű kár érheti, amire biztosan nincsen felkészülve.

Ráadásul a a mesterséges intelligenciával előállított fényképeket, hangfelvételeket vagy videókat az etikus hacker szerint is egyre nehezebb felismerni, de arra figyelmeztet, hogy olyan gyors a technológiai fejlődés, hogy

néhány hónap, és senki sem fogja tudni megmondani, hogy valós vagy generált tartalommal állunk szemben.

Csermék Szabolcs még azzal sem biztatott, hogy lesznek majd olyan ellenőrző AI-programok, amelyekkel le lehet ellenőrizni, hogy valami igaz vagy hamis.„A képgenerátort, aminek azt mondják, hogy rajzolj egy macskát, úgy szokták tréningezni, hogy van két AI, ami versenyez. Az egyik arra van, hogy fölismerje, hogy az macska-e, a másik pedig arra, hogy rajzoljon egy macskát. Ha az egyik rajzol egy háromfejű macskát, akkor a másik megmondja, hogy ez nem jó, mert három feje van, tehát ez nem egy macska, és akkor tudja a generáló AI, hogy neki most finomítani kell valamit. Ez a két AI elkezd egymással versenyezni, hogy akkor lesz jó a képgeneráló, hogyha már a társa, akinek föl kéne ismernie, hogy ez most generált kép vagy valódi kép, nem tudja megmondani a különbséget. Ez nagyon durva szintre el tud vinni” – mondta Csermák Szabolcs.

mesterséges intelligencia

etikus hacker

csermák szabolcs

