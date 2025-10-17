Bejelentést tett a Nemzeti Választási Iroda

A választások hivatalos honlapjának aloldalán található országos egyéni választókerületek nyilvántartása a mai naptól, napi frissítéssel kiegészül az országos egyéni választókerületekben szereplő választópolgárok számával.

Egy másik aloldalon pedig települési bontásban és országos egyéni választókerületek szerint összesítve, heti frissítéssel található meg a választópolgárok számára vonatkozó adatok letölthető és feldolgozható formátumban – írták.

A politikai reklámtevékenység átláthatóságáról és célzott folytatásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2024/900 sz. rendeletének 26. cikk (1) bekezdése értelmében az NVI, napi frissítéssel közzéteszi továbbá a kampányidőszak megjelölésével ellátott választási naptárat, amely tartalmazza az elkövetkező választások időpontjait. A választási naptár itt érhető el.