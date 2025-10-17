ARÉNA - PODCASTOK
A Borsod-Abaúj-Zemplén megye 06. számú országgyűlési egyéni választókerületében kitűzött időközi országgyűlési képviselő-választáson a külképviseleteken leadott szavazatokat tartalmazó urnák egyike Budapesten a Nemzeti Választási Irodában 2020. október 15-én. Sértetlennek találta az urnákat ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB). A kijelölt tiszaújvárosi szavazatszámláló bizottság a voksokat 16-án számolja meg, de ezek érdemben már nem befolyásolják az eredményt. A voksolást Koncz Zsófia (Fidesz-KDNP) nyerte.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Bejelentést tett a Nemzeti Választási Iroda

Infostart

A Nemzeti Választási Iroda bővíti a választópolgárok számát érintő adatközlését és választási naptárat tesz közzé – olvasható az NVI pénteki sajtóközleményében.

A választások hivatalos honlapjának aloldalán található országos egyéni választókerületek nyilvántartása a mai naptól, napi frissítéssel kiegészül az országos egyéni választókerületekben szereplő választópolgárok számával.

Egy másik aloldalon pedig települési bontásban és országos egyéni választókerületek szerint összesítve, heti frissítéssel található meg a választópolgárok számára vonatkozó adatok letölthető és feldolgozható formátumban – írták.

A politikai reklámtevékenység átláthatóságáról és célzott folytatásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2024/900 sz. rendeletének 26. cikk (1) bekezdése értelmében az NVI, napi frissítéssel közzéteszi továbbá a kampányidőszak megjelölésével ellátott választási naptárat, amely tartalmazza az elkövetkező választások időpontjait. A választási naptár itt érhető el.

