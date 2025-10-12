Egyedül túrázni veszélyes – itt vannak a legfontosabb tudnivalók

Soha ne induljunk el útnak úgy, hogy senki sem tudja, merre járunk – ezt tanácsolja az egyedül túrázóknak Farkas Péter, a Magyar Természetjáró Szövetség kommunikációs és informatikai igazgatója.

„Aki kezdő, nem rutinos túrázó, vagy ismert krónikus betegséggel küzd, netán idősebb, annak azt ajánljuk, hogy ne induljon el egyedül túrázni, csoportosan menjenek, ismerősökkel, csatlakozzanak turistaegyesülethez a környékükön. Ezenkívül mindenkinek ajánljuk, leginkább akkor, ha egyedül indul útnak, hogy előre tervezett útvonalon túrázzon, ne rögtönözzön, és az útvonalát tervezze meg valamelyik online felületen vagy telefonos applikációban, és ossza meg az ismerőseivel, családjával, mielőtt útnak indul; ez azért fontos, mert akkor tudni fogják róla, hogy hol kell keresni adott esetben, ha baleset érné” – mondta az igazgató.

Ezzel kapcsolatban ajánlata is van: a Természetjáró.hu, illetve a Természetjáró app képes arra, hogy élőben sugározza a pozíciónkat, ahol van térerő, tehát menet közben, ha előzőleg elindítottunk tevékenységet és megosztottuk a pozíciónkat, élőben követhető, hol járunk, ez akár életet is menthet.

Ugyanakkor a szakértő szerint a hazai erdők biztonságosak, de nagyon fontos, hogy az egyedül túrázó jól mérje föl az erőnlétét is.

„Elsősorban a fokozatosság elvét kell betartani, arra kell figyelni, ha valaki kezdő, akkor először kisebb távokra induljon el. Nagyon jellemző, hogy a rutintalanabb túrázók túlbecsülik a saját képességeiket, illetve nagyon alulbecsülik, hogy egy-egy táv valójában mit jelent” – mondta Farkas Péter, majd így szemléltette: amikor az emberek sétálgatnak a városban, azt hihetik, megtesznek 10 kilométert, miközben valójában csak másfelet. „Kint, terepen, amikor folyamatosan sokat gyalogolunk, akkor derül ki, hogy valójában mennyi az annyi. Tegyük hozzá, hogy nemcsak a táv számít, hanem a szintkülönbség is, sőt a terepviszonyok is számítanak, ezeket előre fel kell mérnünk, ehhez pedig rutin kell” – magyarázta.

Néhány hasznos tanács még az egyedül túrázóknak: