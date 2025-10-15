Orbán Viktor: el a kezekkel a nyugdíjaktól!

Lapinformációk szerint a Tisza Párthoz közel álló egyik szakértő, Simonovits András úgy véli, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű, különösen az induló nyugdíjak esetében, ezért a legnagyobb nyugdíjakat 10–20 százalékos adóval kellene sújtani. A Mandiner szerint a szakértő indokoltnak véli a „Nők 40” program megszüntetését és a nyugdíjkorhatár emelését is.

Orbán Viktor erre a hírre reagált Facebook-oldalán egy videó közzétételével.

A kormányfő azt mondta: „Mindig is csak két politika volt Magyarországon, baloldali meg jobboldali. A baloldalnak régi mániája Bokros Lajos óta, hogy a nyugdíjakat valahogyan meg kell sarcolni. A jobboldal pedig mindig azt képviselte, nemcsak gazdasági okokból, hanem a szüleink meg a nagyszüleink iránti tiszteletből is, hogy a nyugdíjakat növelni kell. Sosem szabad elvenni belőle, adni kell.”

A miniszterelnök felidézte, hogy a baloldal 2010 előtt elvette a 13. havi nyugdíjat, amit szintén a jobboldali kormány vezetett be újra. A kormányfő szerint „a Tisza egy baloldali párt. Egyre több dolgot tudunk meg az adóelképzelésekről, a nyugdíjról, a kórházbezárásokról. Tipikus, klasszikus baloldali gazdaságpolitikát csinálnak. Erre már egyszer az ország ráfaragott. Ami a nyugdíjasokat illeti, pedig végképp azt kell mondanom, el a kezekkel a nyugdíjaktól! A nyugdíjakat nem csökkenteni, hanem emelni kell!” – mondta a miniszterelnök.