2025. október 15. szerda Teréz
Senior woman in the city
Nyitókép: Eva-Katalin/Getty Images

Nem kapta meg? Mielőbb lépnie kell az érintett nyugdíjasoknak

Infostart / MTI

Október 15-én azaz szerdán befejeződik a nyugdíjasoknak járó, 30 ezer forintos élelmiszerutalványok kézbesítése – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára.

Zsigó Róbert – az M1 aktuális csatornán – elmondta, több mint 2,3 millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő kapja meg az utalványt. A juttatás összértéke 70 milliárd forint, ebből 13 milliárd forintot már levásároltak az érintettek.

Hozzátette, aki nem tudta átvenni, és értesítést kapott a kézbesítőtől, tíz napig felveheti a postán; aki nem kapott értesítést, de jogosult az utalványra, a Magyar Államkincstár honlapján található telefonszámon jelentkezhet.

Az nem fordulhat elő, hogy valaki jogosult, és nem kapja meg vagy nem tudja felhasználni az utalványt

– hangsúlyozta.

Az utalványokat december 31-ig lehet levásárolni kizárólag hideg élelmiszerre a nagyobb élelmiszerüzleteken túlmenően a piacon, őstermelőknél, zöldég- és hentesüzletekben is. „Azt szeretnénk elérni, hogy az idősek a legszélesebb körben és legegyszerűbb módon tudják igénybe venni az ellátást” – fogalmazott az államtitkár.

Zsigó Róbert kitért arra, hogy a novemberben érkezik az inflációkövető nyugdíj-kiegészítés, amelynek összege átlagosan 47 200 forint, decemberben pedig mindenki az emelt összegű nyugdíjat kapja majd. „2010-ben megállapodást kötöttünk az idősekkel arról, hogy amíg nemzeti kormány van, megőrizzük a nyugdíjak vásárlóértékét” – idézte fel.

"Visszavezettük a 13. havi nyugdíjat, amit a baloldal elvett, az idősek ezt is meg fogják kapni, emellett megvédjük és fenntartjuk a rezsicsökkentést, ami fontos az időseknek” – jelentette ki.

Az államtitkár a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában is felhívta a figyelmet arra, hogy a „Tisza párt politikusai, szakértői több esetben elmondták, hogy a 13. havi nyugdíjat feleslegesnek tartják, és a rezsicsökkentést megszüntetendőnek gondolják”. „Ugyanaz a retorika, mint 2010 előtt, akkor csökkent a nyugdíjak reálértéke, és elvették a 13. havi nyugdíjat. Ha nem figyelünk, ez várhat rájuk” – jegyezte meg.

Árréscsökkentés

Az árréscsökkentésről az államtitkár elmondta, hogy a legfrissebb adatok szerint 1000 élelmiszerből 853-nak csökkent az ára átlagosan 20 százalékkal, 288 élelmiszer legalább 30 százalékkal lett olcsóbb. Sokan kétségbe vonják ennek a lépésnek az indokoltságát, de a tej és tejtermékek, a párizsi 35 százalékkal lenne drágább – fűzte hozzá Zsigó Róbert.

Ismertetése szerint a drogériai áruk között 453 termék ára csökkent átlagosan 26,7 százalékkal, és 158 termék ára legalább 30 százalékkal lett alacsonyabb. Ha nem lenne ez az intézkedés, akkor negyedével drágább lenne a mosópor, a szappan, a fogkrém.

Közölte, az élelmiszerekre márciustól, a drogériai termékekre májustól alkalmazott árréscsökkentés november 30-ig van érvényben.

Kitért arra, hogy az árréscsökkentéssel kapcsolatban eddig több mint 3000 ellenőrzést hajtottak végre a kormányhivatalok, és 195 millió forint bírságot szabtak ki.

Az államtitkár közölte: azt szeretnék, hogy addig, amíg nincs együttműködés az üzletláncokkal, „fenntartsuk az árréscsökkentést, hogy megvédjük az időseket, a családokat a túlzó áremeléstől”.

