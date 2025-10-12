Új adót találtak ki a Balatonnál

A kerítésadó mértéke 1000 forint folyóméterenként évente, és minden épített kerítésre vonatkozik, függetlenül attól, hogy az utcafronton, oldalsó vagy hátsó telekhatáron található. Különös szabály, hogy közös kerítés esetén mindkét szomszéd a teljes hossz után fizet, így például egy 10 méteres közös kerítés után mindkét tulajdonos 10 ezer forintot köteles befizetni évente - olvasható az agroinform.hu-n.

Balatonfőkajár jelenlegi helyi adói

Építményadó: 600 Ft/m²/év

Telekadó: 50 Ft/m²/év

Magánszemély kommunális adója:Lakás esetén: 17 000 Ft/év

Telek esetén: 8 500 Ft/év

Idegenforgalmi adó: 300 Ft/vendégéjszaka

Helyi iparűzési adó (HIPA): 1,8%

Kerítésadó: 1000 Ft/méter/év (2025-től)

Új helyi adók 2025-ben

A 2025-ös évben több magyarországi település is új adónemeket vezetett be, vagy módosította a meglévőket. A változások az önkormányzatok pénzügyi mozgásterének bővítését szolgálják.

Idegenforgalmi adó: 32 településen újonnan bevezetve

Építményadó: 19 új településen, 182 módosítással

Telekadó: 29 új, 99 módosított település

Kommunális adó: 26 új település

HIPA: 27 új, 52 módosított település

Speciális új adónemek

Kerítésadó – Balatonfőkajár

Magas építmények adója – Zsombó

Stégadó, horgászházadó – Szűcs

Motoros vízijárművek adója – Budakalász

Településkép-védelmi adó – Visegrád

A sonline.hu közben arról ír, hogy a Balaton déli partján fekvő települések nem tervezik követni a balatonfőkajári példát.

Általában mindent meg lehet magyarázni,

értékelte ezt az adófajtát Balog Mátyás, Balatonmáriafürdő polgármestere. Nekik is szükségük van az adóbevételre, de extrém megoldásokban nem gondolkodnak. Adóemelés náluk legutóbb 2020 táján történt, de az infláció miatt eljön majd az idő, hogy náluk is átgondolják a helyi adók mértékét. Külön adófajtát azonban biztosan nem fognak bevezetni, marad az idegenforgalmi adó és ingatlanadó, mint a somogyi önkormányzatok többségénél a Balatonnál.

A helyi adók bővülése azt mutatja, hogy az önkormányzatok egyre kreatívabb eszközökkel próbálják biztosítani működésük pénzügyi alapjait. A kerítésadó bevezetése Balatonfőkajáron ennek látványos példája.