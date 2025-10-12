ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 12. vasárnap
kerítésadó

Új adót találtak ki a Balatonnál

Infostart

Új helyi adónemet vezetett be az év elején Balatonfőkajár önkormányzata: a kerítésadó célja, hogy az épített határolóelemek után a tulajdonosok hozzájáruljanak a település fenntartási költségeihez. Az intézkedés illeszkedik abba az országos trendbe, amelyben egyre több település él a helyi adók bevezetésének lehetőségével.

A kerítésadó mértéke 1000 forint folyóméterenként évente, és minden épített kerítésre vonatkozik, függetlenül attól, hogy az utcafronton, oldalsó vagy hátsó telekhatáron található. Különös szabály, hogy közös kerítés esetén mindkét szomszéd a teljes hossz után fizet, így például egy 10 méteres közös kerítés után mindkét tulajdonos 10 ezer forintot köteles befizetni évente - olvasható az agroinform.hu-n.

Balatonfőkajár jelenlegi helyi adói

  • Építményadó: 600 Ft/m²/év
  • Telekadó: 50 Ft/m²/év
  • Magánszemély kommunális adója:Lakás esetén: 17 000 Ft/év
  • Telek esetén: 8 500 Ft/év
  • Idegenforgalmi adó: 300 Ft/vendégéjszaka
  • Helyi iparűzési adó (HIPA): 1,8%
  • Kerítésadó: 1000 Ft/méter/év (2025-től)

Új helyi adók 2025-ben

A 2025-ös évben több magyarországi település is új adónemeket vezetett be, vagy módosította a meglévőket. A változások az önkormányzatok pénzügyi mozgásterének bővítését szolgálják.

  • Idegenforgalmi adó: 32 településen újonnan bevezetve
  • Építményadó: 19 új településen, 182 módosítással
  • Telekadó: 29 új, 99 módosított település
  • Kommunális adó: 26 új település
  • HIPA: 27 új, 52 módosított település

Speciális új adónemek

  • Kerítésadó – Balatonfőkajár
  • Magas építmények adója – Zsombó
  • Stégadó, horgászházadó – Szűcs
  • Motoros vízijárművek adója – Budakalász
  • Településkép-védelmi adó – Visegrád

A sonline.hu közben arról ír, hogy a Balaton déli partján fekvő települések nem tervezik követni a balatonfőkajári példát.

Általában mindent meg lehet magyarázni,

értékelte ezt az adófajtát Balog Mátyás, Balatonmáriafürdő polgármestere. Nekik is szükségük van az adóbevételre, de extrém megoldásokban nem gondolkodnak. Adóemelés náluk legutóbb 2020 táján történt, de az infláció miatt eljön majd az idő, hogy náluk is átgondolják a helyi adók mértékét. Külön adófajtát azonban biztosan nem fognak bevezetni, marad az idegenforgalmi adó és ingatlanadó, mint a somogyi önkormányzatok többségénél a Balatonnál.

A helyi adók bővülése azt mutatja, hogy az önkormányzatok egyre kreatívabb eszközökkel próbálják biztosítani működésük pénzügyi alapjait. A kerítésadó bevezetése Balatonfőkajáron ennek látványos példája.

kerítés

balatonfőkajár

helyi adó

