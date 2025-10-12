ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 12. vasárnap
Voting box and election image,election. Getty Images
Nyitókép: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Fura egy választás jön Kiskunfélegyházán, a pártoknak minimális az esélye

Infostart

Az előző polgármester váratlanul lemondott, ezért kell új embert választani a település élére.

Vasárnap derül ki, hogy ki lesz az új polgármester Kiskunfélegyházán. Október 12-én tartják ugyanis az időközi polgármester-választást a városban. A szavazáson négy jelölt közül választhatnak a kiskunfélegyháziak – írja a baon.hu.

Az időközi voksolás kiírására azért volt szükség, mert az előző polgármester,

Csányi József váratlanul lemondott posztjáról.

Távozása után úgy nyilatkozott, hogy azért kényszerült lemondani, mert olyan belső támadás érte, amely nemcsak ellene, hanem az egész város ellen irányult. Olyan helyzetbe került, amelyből nem volt más kiút, mint a visszalépés. Most viszont független jelöltként újra megméretteti magát.

Október 12-én, Kiskunfélegyháza minden választójoggal rendelkező polgárának lehetősége lesz arra, hogy szavazatával véleményt nyilvánítson: a szavazólapon szereplő négy jelölt közül ki legyen Kiskunfélegyháza polgármestere az elkövetkező időszakban:

  1. Kollár László (Válasszon Jövőt! Kiskun Lokálpatrióta Egyesület, JOBBIK Magyarországért Mozgalom)
  2. Kása Norbert (független)
  3. Csányi József (független)
  4. Szabó Bálint Gábor (független)

