Elbukott a képviselők lázadása, a régi polgármesterre szavaztak a kiskunfélegyháziak

Csányi József, aki július 9-én mondott le váratlanul tisztségéről, ezzel folytathatja munkáját a város élén, hiszen korábban is ő vezette a várost - írja a kecsup.hu.

A választásra jogosult 23 386 helybéli 32 százaléka járult az urnákhoz, szemben a 2024-es önkormányzati választás 53 százalékos részvételével.

A négy induló közül Csányi József szerezte meg a legtöbb szavazatot - olvasható a valasztas.hu-n.

Csányi József (független): 52,4% (2338 szavazat)

Kása Norbert (független): 29,67% (1324 szavazat)

Kollár László (Válasszon jövőt! Egyesület – Jobbik): 13,02% (581 szavazat)

Szabó Bálint (független): 4,91% (219 szavazat)

Csányi József megválasztása után köszönetet mondott a bizalomért, és kijelentette: „Mindenkinek, aki elment és aki nem ment el szavazni, szeretnék a polgármestere lenni.” Hozzátette, mindent megtesz annak érdekében, hogy a városvezetés iránti bizalmat visszaállítsa.

A választást a polgármester lemondását követő hetekben kialakult politikai konfliktus előzte meg, amely során az amúgy jobboldalinak tartott, és jó kormányzati kapcsolatokkal rendelkező Csányi József és a testület többségét adó Nemzeti Fórum frakció között éles politikai adok-kapok alakult ki.