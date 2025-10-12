ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Elhunyt Hajdu Lotti

Infostart

Hosszan tartó betegség után elhunyt Hajdu Lotti, a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 10. D osztályos tanulója, aki a Roxínház társulatának tagjaként több előadásban, köztük A Pál utcai fiúk musicalben is szerepelt.

A Táncsics Mihály Gimnázium közössége mély megrendüléssel tudatta, hogy 10. D osztályos tanulójuk, Hajdu Lotti hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után elhunyt.

A fiatal lány a kaposvári Roxínház társulatának is aktív tagja volt. A teátrum Facebook-oldalán megható üzenetben búcsúztak tőle.

„Drága Lotti! Tudjuk, most mosolyognak az angyalok, mert egy TÜNDÉR érkezett közéjük... Aztán tegnap kaptuk a hírt, hogy szükség van rád az égi színpadon is, a fenti GRUNDON...”

A „Grund” utalás nem véletlen: Hajdu Lotti a Roxínház „A Pál utcai fiúk” című musicaljében szerepelt, ahol a tánckar tagjaként vett részt az előadásokban – ez az a darab, amelyben a „Grund” motívum központi szerepet kap.

A színház és az iskola egyaránt megemlékezett Lotti kedvességéről, kitartásáról és közösségi szerepvállalásáról. A társulat tagjai, tanárai és barátai most a fiatal lány mosolyára, tehetségére és életörömére emlékeznek.

Elhunyt Hajdu Lotti

