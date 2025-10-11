Máltai szeretetszolgálat: nagy siker volt a MosolyTáska akció

1485 jó állapotú iskolatáskát és több mint 1 millió forint pénzadományt ajánlottak fel magánszemélyek az adomanyozz.hu oldalon keresztül, amelyből a szervezők további táskákat tudnak biztosítani a rászoruló diákoknak.

A szervezet munkatársai így ezerhétszáz, iskolaszerekkel megtöltött táskát juttathatnak el a nehéz helyzetben élő gyermekekhez az országban.

A kampány célja idén is az volt, hogy iskolakezdéskor azok a gyerekek is minőségi iskolatáskával indulhassanak el az új tanévben, akiknek családja ezt önerőből nem tudja biztosítani.

Az adományok jelentős részét már a tanévkezdéskor megkapták a szervezettel kapcsolatban lévő gyerekek, a maradékot pedig az év során elhasználódott, megrongálódott felszerelés pótlására használják majd fel a máltai iskolák és tanodák.