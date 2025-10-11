ARÉNA - PODCASTOK
Professional Archaeological excavations, archaeologists work, dig up an ancient clay artifact with special tools in soil
Nyitókép: Emrah Gokcan/Getty Images

Lenyűgöző római kori emlékek kerültek elő Zalában – fotó

Infostart

Zalaszentgrótonm előkerültek az ókori római település, Maestriana kútjai, és egy Árpád-kori település részletére is rábukkantak a régészek.

Egy beruházást megelőző régészeti kutatás eredményeként előkerültek a mai Zalaszentrgrót település alatt fekvő római város, Maestriana kútjai – írja a muemlekem.hu oldal cikke. A város bőséges leletanyaga azt mutatja, hogy a település háromszáz éven át biztosan fennállt.

„A Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézete megbízásából végeztük az előzetes kutatást, próbafeltárást, hogy megállapítsuk a terület várható régészeti érintettségét.

A legfontosabb eredményünk három római kori, 2. századi kút, amelyek mind egy szelvényben kerültek elő. A háromból kettőnek a belső faszerkezete is fennmaradt.

A kutakat még az ókorban visszatemették, erről a betöltésük leletanyaga tanúskodott. A kutak nyilván a forrásokból is ismert Maestriana településhez tartoztak, a kérdés az, hogy az egykori város belső területén ásták-e őket, vagy ez már a település széle volt” – mondta el a magazinnak Simmer Lívia régész, a Göcseji Múzeum munkatársa.

Korábban is folytak kutatások Zalaszentgrót területén, amelyek eredményeként sikerült feltárni a római település néhány nyomát. Vándor László régész, a Göcseji Múzeum nyugalmazott igazgatója néhány éve a Szabadság utcában több épületrészletet is azonosítotott, és

talált egy római jellegű téglasírt is, amely a római időszak legvégéről származott, egy barbár jellegű férfi feküdt benne besimított diszű korsóval és hosszú tőrrel.

Az elmúlt évtizedekben egyébként a korszakhoz tartozóan mind csontvázas, mind hamvasztásos temetkezések is előkerültek Zalaszentgrót területén.

A most elkezdett kutatás folytatásáról a beruházás menete alapján születik majd döntés.

A most a település déli részén feltárt kutaktól nem messze egy Árpád-kori település részletére is rábukkantak a régészek.

régészet

zala megye

római kor

zalaszentgrót

maestriana

