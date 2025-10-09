Magyarázza a bizonyítványát a TIsza Párt az adatszivárgás ügyében

Egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott a Tisza Párt Tisza Világ alkalmazásának fejlesztésén. A hatalmas mennyiségű személyes adat között olyan információk szerepelnek, mint a felhasználók neve, anyja neve, lakcíme, e-mail-címe és telefonszáma. Sőt az érintettek tényleges lokációja is nyilvánosságra került, valamint az is megtalálható a felületen, hogy melyik egyéni választókerületbe tartoznak az adatszivárgás áldozatai. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság azt közölte, hogy hivatalból értesült az incidensről, és megkezdte az ügy kivizsgálását.

Radnai Márk a Tisza Világ felhasználóinak küldött levelében azt állította, hogy az adatbázisokat összehangolt titkosszolgálati akció keretében támadták meg, és az egyik önkéntesük az „orbáni titkosszolgálat” embere lehetett.

Az érintettet szeptember 12-én eltávolították a szervezetből, és feljelentést terveznek személyes adatokkal való visszaélés miatt.

A Mandiner szerint a párt belső vizsgálata nyomán szigorúbb biztonsági intézkedéseket vezettek be az alkalmazásban.

Megszólalat a Szuverenitásvédelmi Hivatal is

Szerintük a Tisza Párt nem gondoskodott a rábízott adatok védelméről és biztonságáról a mobilalkalmazásában, ami az egyik legnagyobb személyes adatokkal való visszaéléshez vezetett a rendszerváltás óta.

Fokozza a helyzet súlyosságát, hogy az applikációba biometrikus azonosítás útján lehet belépni, így az sem zárható ki, hogy ezek a különleges adatok is illetéktelenekhez kerültek - mutattak rá, megjegyezve, hogy a Tisza Világ ráadásul jelenleg is letölthető, a Tisza Párt a botrány ellenére sem állította le az adatgyűjtést.

Megnyugtatóan ki kell zárni annak a lehetőségét, hogy a Tisza-applikáció egy politikai és kommunikációs műveleti rendszer részelemeként működik, amelyben a digitális adatkezelés a külföldi befolyásgyakorlás egyik eszközeként jelenik meg - írták.