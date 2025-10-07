Hadházy Ákos a ferences templom mellett az úttesten kezdte tüntetését Budapesten

A politikus a Ferenciek terén felhívta a figyelmet arra, hogy az átláthatósági törvény nincs a parlament előtt, "felszívódni látszik", holott tavasszal még sokan azt mondták, úgyis el fogják fogadni, nem érdemes tüntetni.

A betiltott szombati Pécs Pride tüntetőit sem büntették meg, a hatalom fél attól, hogy ha tömegesen büntetne, az lángra lobbantaná a parazsat - tette hozzá.

Úgy értékelt: a hatalomnak nem az a fontos, hogy a Pride-ot megtartották, hanem az, hogy egy elcsalt választás után minél kevesebben vegyenek részt a kormányra veszélyes tüntetéseken.

Hadházy Ákos az elmúlt fél évben meghirdetett demonstrációkat értékelve azt mondta, megmutatták, mit jelent követelni, a magyarok bizonyították, hajlandóak tüntetni a szabadságért, a szabadságjogaikért, és ezzel sikerült megalapozni annak a lehetőségét, hogy "fellobbanjon a láng", ha "ellenzéki honfitárs veszélyben lesz" vagy "a kormány újabb aljas rendeletet hoz, újabb aljas dolgot talál ki", és még egy lépést tenne a diktatúrába vezető úton.

De szinte biztos, hogy a propaganda ellen nem tudnak majd eredményt elérni, mert a propagandagépezet működik, "a hatalom sokkal több emberhez jut el, mint az ellenzék" - fogalmazott.

A képviselő azt mondta, nem hazudhatnak, el kell ismerniük, hogy mivel az ellenzék "lenyelte" a gyülekezési törvény módosítását, kudarcot vallottak, ezért mostantól nem követelő, hanem tiltakozó tüntetéseket tartanak, erre ő "Facebook-eseményt sem csinál" minden héten.

A demonstrációkat folytatják, nem hagyják abba, de lehet, hogy a jövő héten nem lesz pulpitus, nem lesznek szónoklatok sem - fűzte hozzá.

Gimpel Tamás zenész, író azt mondta, hálás a Facebook-posztjai alatt gyűlölködőknek, mert megmutatják, milyen országban élünk.

Megmutatják, hogy "átléptünk egy határt", de nem a pedofíliavádak közbeszédbe kerülésével, a lopások mértékével, a megfélemlítésekkel vagy a zebrákkal, hanem azzal a ténnyel, hogy még mindig vannak emberek, akik ezek ellenére azt mondják: "mellettük vagyunk" - tette hozzá.

Hangoztatta, el fog jönni azonban az a pont, amikor ezeknek az embereknek számot kell adni, hogy mit tettek az ellen, ami akkor volt ebben az országban.

Hadházy Ákos a tüntetés végén arra kérte a demonstrálókat, sétáljanak a Mikszáth Kálmán térre, ahol a tudomány szabadságáért lesz kiállás, gondolva a Pázmány Péter Katolikus Egyetem azon oktatóira, akiket fegyelmi eljárás alá vontak LMBTQ-témában végzett és közzétett kutatási eredmények miatt.

A résztvevők az Astoria, a Múzeum körút, a Kálvin tér és a Központi Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár érintésével vonultak a Mikszáth térre, a Pázmány egyik épülete elé.