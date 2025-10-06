Több mint 150 éves, ikonikus épületet újít fel és tölt meg újra élettel az MCC

Nagy erőkkel folynak a teljes körű felújítási munkálatok az egykori pécsi Nemzeti Casino épületében. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) az épületben oktatási központot és kollégiumot hoz létre, de megnyitja a nagyközönség előtt is. A több mint 150 éves épület már két évtizede üresen és használaton kívül áll, állapota pedig az elmúlt években drámai mértékben romlott. Sokáig senki sem vállalkozott arra, hogy megmentse a kiemelkedő értéket képviselő ingatlant. Az MCC azonban zászlajára tűzte, hogy újjáéleszti a történelmi épületet úgy, hogy megőrzi az értékeit. A beruházás várhatóan 2027 nyarára készül el.

A hétfői sajtónyilvános épületbejáráson az MCC főigazgatója úgy fogalmazott, nagyon komoly rekonstrukció zajlik az egykori pécsi Nemzeti Casinón belül. Egyebek mellett levéltári kutatások indultak, rengeteg korhű fénykép, dokumentum került elő, amelyek alapján vissza tudják adni a helyieknek – elsősorban a fiataloknak – Pécs egykori ikonikus, XIX. századi épületét.

Fotó: Pécsi Nemzeti Casino

Szalai Zoltán emlékeztetett, hogy az MCC több mint harminc helyszínen több mint nyolcezer fiatallal foglalkozik a Kárpát-medencében,

az újonnan létrejövő pécsi épületegyüttesben pedig több mint 300 fiatal fog tanulni.

A Nemzeti Casino épületén belül épül egy diákszállás is, ahol 125 fiatalnak biztosítanak majd lakhatási lehetőséget. A főigazgató kiemelte, hogy a különböző oktatási funkciók mellett a pécsi lakosok is használhatják, látogathatják az épületet, ugyanis a tervek szerint rendezvényekkel, kiállításokkal, előadásokkal, kulturális és egyéb szakmai beszélgetésekkel is várják majd az érdeklődőket. Ígérete szerint minden nap élettel és színes programokkal töltik meg az épületet, miután megnyílhat a diákok és a nagyközönség előtt.

Szalai Zoltán hozzátette: amellett, hogy az épület visszanyeri a régi pompáját, egy új épületszárnyat is létrehoznak a Mária utca felől, ahol 17 tantermet fognak kialakítani, továbbá egy zöld parkot is megálmodtak az épületegyüttes középső részére, amely a Király utca és a Mária utca felől is megközelíthető lesz. A belső udvar ugyancsak zöld parkos rész lesz, így Pécs belvárosa nemcsak egy szép épülettel, hanem nagy zöldterülettel is gazdagodik.

A projekt 8,9 milliárd forintba kerül, amivel a következő években Pécs egyik legnagyobb beruházása valósul meg.

Hoppál Péter országgyűlési képviselő, kiemelt kulturális feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos az épületbejáráson azt mondta, a pécsiek többszörösen is nyertesei a beruházásnak, elsősorban az MCC jelenlétének megerősödésével és a belvárosi tájseb megújulásával. A politikus úgy fogalmazott, a helyiek „örvendezhetnek a tehetséggondozás új fejezetének megnyitása előtt”, továbbá véleménye szerint ezzel a beruházással a pécsi polgári közösség új lendületet és segítséget kaphat arra, hogy élettel teljen meg a belváros. Mint fogalmazott, a pécsiek „nyernek, gyarapodnak és erősödnek” ezzel a projekttel.

Őri László, a Baranya Vármegyei Közgyűlés elnöke a sajtótájékoztatón elmondta: a mostani beruházás a pécsi történelmi belváros megújításának első mérföldköve, és reményeik szerint lendületet ad más ikonikus épületek megújulásának is.