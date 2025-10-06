ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.08
usd:
331.01
bux:
0
2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
merénylő, vadász,
Nyitókép: Getty Images / dolgachov

Autókra lövöldözött egy férfi Sydney belvárosában - videó

Infostart / MTI

Akár száz lövést leadhatott le egy 60 év körüli férfi a lakása ablakából Sydney egyik forgalmas utcájában vasárnap este. A szétrepülő szilánkok miatt 19 ember megsérült, egy áldozatot lőtt sebbel, súlyos állapotban kórházban kezelnek - közölte az ausztrál rendőrség hétfő reggel.

A szétrepülő szilánkok miatt 19 ember megsérült, egy áldozatot lőtt sebbel, súlyos állapotban kórházban kezelnek - közölte az ausztrál rendőrség hétfő reggel.

A támadót elfogták és szintén kórházba szállították, mert a rendőrségi akció közben megsebesült.

A 60 éves férfi a beszámolók szerint válogatás nélkül lőtt rá a járművekre, célpontjai között rendőrautó is volt, és találat érte egy buszmegálló paravánját is. A rendőrség szerint 50-100 lövést adott le. Indítékait még nem sikerült kideríteni, de a rendőrség egyelőre kizárta, hogy terrorcselekményről vagy bűnszervezetek egymás közti leszámolásáról lenne szó.

Elfogásakor a támadónál több lőfegyvert találtak - derül ki a rendőrség közleményéből.

Kezdőlap    Belföld    Autókra lövöldözött egy férfi Sydney belvárosában - videó

lövöldözés

merénylő

sydney

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kiderült, hol a határ a magyar lakásvásárlóknál és -bérlőknél

Kiderült, hol a határ a magyar lakásvásárlóknál és -bérlőknél

Az ingatlan.com nyáron egy új funkcióval bővítette szolgáltatási palettáját, ami megmutatja azt, hogy a választott ingatlant milyen távolságra veszik meg a vásárlók azoktól az intézményektől, amelyeket napi szinten felkeresnek. Mindez nemcsak a vásárlóknak, hanem a portálnak is nagyon hasznos – mondta az InfoRádióban Balogh László vezető elemző.
VIDEÓ
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.06. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Speciális céget alapított az Uniqa Biztosító

Speciális céget alapított az Uniqa Biztosító

Uniqa Sustainable and Financial Business Solutions Kft. néven új, a klasszikus céges biztosítási szolgáltatásokon túlmutató tevékenységet folytató leányvállalatot alapított a magyarországi Uniqa Biztosító – közölte a társaság.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kettészakad az ország: itt még élvezhetjük az igazi langyos őszi időt ma

Kettészakad az ország: itt még élvezhetjük az igazi langyos őszi időt ma

Míg a keleti országrészben több napsütés lesz, a Dunántúlon felhősebb, csapadékosabb időre számíthatunk.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump urges mediators to 'move fast' as key Gaza peace talks set to begin

Trump urges mediators to 'move fast' as key Gaza peace talks set to begin

Strikes have continued in Gaza as negotiators prepare to head to Egypt for talks starting on Monday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 6. 06:13
Különleges B-hét következik a parlamentben
2025. október 6. 05:48
Figyelem, változik a villamosközlekedés a belvárosban
×
×
×
×