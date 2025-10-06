Autókra lövöldözött egy férfi Sydney belvárosában - videó

A szétrepülő szilánkok miatt 19 ember megsérült, egy áldozatot lőtt sebbel, súlyos állapotban kórházban kezelnek - közölte az ausztrál rendőrség hétfő reggel.

A támadót elfogták és szintén kórházba szállították, mert a rendőrségi akció közben megsebesült.

A 60 éves férfi a beszámolók szerint válogatás nélkül lőtt rá a járművekre, célpontjai között rendőrautó is volt, és találat érte egy buszmegálló paravánját is. A rendőrség szerint 50-100 lövést adott le. Indítékait még nem sikerült kideríteni, de a rendőrség egyelőre kizárta, hogy terrorcselekményről vagy bűnszervezetek egymás közti leszámolásáról lenne szó.

???SYDNEY SHOOTING RAMPAGE: 60-YEAR-OLD GUNMAN ARRESTED



Sydney’s Croydon Park went into lockdown after a 60-year-old man opened fire with a high-calibre rifle, allegedly spraying more than 50 rounds at cars, police, and bystanders.



?One man in his 50s is in critical… pic.twitter.com/JtT2JYw1bq — Info Room (@InfoR00M) October 5, 2025

Elfogásakor a támadónál több lőfegyvert találtak - derül ki a rendőrség közleményéből.