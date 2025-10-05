ARÉNA - PODCASTOK
Szavazás az önkormányzati, európai parlamenti (EP-) és nemzetiségi választásokon Hódmezővásárhelyen, a Szent István téri általános iskolában kialakított 22. szavazókörben 2024. június 9-én.
Nyitókép: MTI/Lehoczky Péter

Régi-új polgármester Tiszaburán

Infostart / MTI

Vavrik Géza lett a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszabura polgármestere, miután vasárnap időközi önkormányzati választást tartottak a településen. A választáson a képviselő-testület hat tagját is megválasztották – derül ki a Nemzeti Választási Iroda által közzétett adatokból.

Vavrik Géza, az Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület- ORFME jelöltje, aki ezt megelőzően 2024-ben nyerte el a polgármesteri tisztséget, 596 szavazatot kapott. Fekete Zsigmondra (Cigány Közösségek Szövetsége-CIKöSZ) 517-en voksoltak, Farkas Lászlóra (Fiatal Romák Országos Szövetsége -FIROSZ), aki korábban több éven keresztül volt településvezető, 396-an.

A valasztas.hu oldal adatai szerint a településen a választásra jogosult 1956 emberből 1522-en vettek részt a polgármester-választáson, 13 érvénytelen szavazat volt.

A hat képviselői helyért 70 jelölt indul, közülük 52-en függetlenek, a FIROSZ, a CIKöSz és az ORFME külön-külön hat-hat jelöltet indított.

Az időközi választást azért írták ki, mert a település képviselő-testülete kimondta a feloszlását.

