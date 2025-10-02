Balesetveszély miatt lezárták az egyik legkedveltebb hazai kilátót

Átmenetileg nem látogatható a természetjárók egyik népszerű célpontja, a pannonhalmi Boldog Mór-kilátó – írja a Pénzcentrum.

A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. Facebook-oldalán közölte: a sokak által kedvelt kilátó tartószerkezeti elemei korhadnak, így balesetveszélyes az építmény. A szakemberek már megkezdték a karbantartási munkálatokat,

a renoválás alatt a kilátótoronyba nem lehet felmenni, a közelében lévő lombkoronaösvény azonban továbbra is látogatható.

A kilátó rengeteg kirándulót vonz, ugyanis a dombtetőről gyönyörű a látvány a Sokorói-dombság hullámaira, Pannonhalma városára és az azonos nevű medencére, sőt tiszta időben jól látni a Bakony északi vonulatait is.

A Boldog Mór-kilátó 2012-ben épült a Pannonhalmi Bencés Főapátság környezetében, tavaly megválasztották az év kilátójának. A hozzá kapcsolódó lombkoronaösvény a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet védett természeti területén található.

A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. folyamatosan tájékoztatja az érdeklődőket a felújítási munkálatok állásáról, mint ahogy a kilátó újranyitásának időpontját is időben jelzik majd.

(A nyitóképen a Pannonhalmi Főapátság épületegyüttese látható.)