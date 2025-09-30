ARÉNA
Students taking a test in classroom
Nyitókép: Compassionate Eye Foundation/Rob/Getty Images

Aggasztó szintű a magyar felső tagozatosok nyelvtanulása európai összehasonlításban

Infostart

Hazánk a sereghajtók között kullog az idegen nyelvek tanulásában egy felmérés szerint. Az utóbbi évtizedben ugyan volt némi javulás, de így is nagyon a végén vagyunk a ranglistának.

A magyar alsósoknak mindössze 1,8 százaléka tanult két vagy több idegen nyelvet 2023-ban, míg a 11-15 éves korcsoportban 6,1 százalék ez az arány – írja az Eurostat adatai nyomán a HR Portál.

Mindkét mutató jócskán elmarad az EU-s átlagtól, ami 6,4 százalék az alsósoknál, közel 60 százalék a 11-15 éveseknél. Ugyan történt némi javulás 2013-hoz képest, európai összevetésben azonban Magyarország így sem teljesít valami jól.

Az alsóbb évfolyamosok között 15 EU tagállamban nőtt a legalább két nyelvet tanuló diákok aránya, 8-ban viszont csökkent. Hazánk az előbbiek között van, és ebben a korcsoportban jobban is állunk: az 1,8 százalékos mutatóval a 16. helyen találni Magyarországot. Így megelőzzük Ausztriát, Csehországot és Szlovéniát is.

A felsőbb évfolyamok már problémásabbak: a 11-15 év közöttieknél mérhető 6,1 százalékos mutatónál csak Írország produkált rosszabbat 5,4 százalékkal. E tekintetben Ausztria sem mutat valami fényes képet 7,6 százalékkal, viszont a negyedik legrosszabb Bulgária már 10 százalék felett van.

forrás: Eurostat
forrás: Eurostat

