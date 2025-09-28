ARÉNA
Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

Elnök úr, hagyja abba - Orbán Viktor keményen üzent az ukrán elnöknek

Infostart / MTI

Az EU és a NATO támogatása nélkül Ukrajna már rég összeomlott volna - írta Orbán Viktor miniszterelnök az X-en.

"Magyarország a NATO és az EU tagja. Ukrajna már régen összeomlott volna e két szervezet támogatása nélkül" - fogalmazott a kormányfő.

Volodimir Zelenszkijt említve azt írta, hogy "elnök úr, minden tisztelettel: hagyja abba a zaklatásunkat!"

Korábban az ukrán elnök arról beszélt, hogy "Ukrajna kész segíteni Magyarországnak és Szlovákiának az energiahordozók alternatív beszerzésében".

Hozzátette, hogy Kijev Pozsony mellett Budapesttel is megvitatná ezt a kérdést, de erre utaló jelzést Magyarországtól még nem kaptak.

Az elnök a sajtótájékoztatón nyilvánosságra hozta, hogy Ukrajnában már egy hónapja működik egy Izraelből érkezett Patriot légvédelmi rendszer, és az ősszel Ukrajna további két Patriot rendszert kap. Az államfő erről több részletet nem volt hajlandó elárulni.

A vasárnap esedékes moldovai parlamenti választásokkal kapcsolatban Zelenszkij megjegyezte, hogy Oroszország nagyon szeretne befolyást gyakorolni Moldovára. Szerinte Oroszországnak az az érdeke, hogy legyenek olyan pártok a moldovai parlamentben, amelyek hozzá kötődnek. Kijelentette, hogy Ukrajnának, Európának és magának Moldovának is egyaránt fontos, hogy az EU-párti Maia Sandu maradjon az elnök, aki "barátságos Ukrajnával, tiszteletben tartja szuverenitását és területi épségét". "Igen, ha változások lesznek a parlamentben, később más változásokra is számítani lehet. Erről beszélek, ez a kockázat most mindenki számára" - figyelmeztetett az ukrán elnök.

