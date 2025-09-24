ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.62
usd:
333.76
bux:
98376.68
2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A Mol MOHU és a Returmatic magyar fejlesztésű italpalack-begyűjtő autójának üveggyűjtő modulja működés közben a bemutatón a Hungexpo A pavilonjában 2024. március 6-án. A begyűjtőautók a kézi visszaváltási rendszerhez csatlakozó kisebb boltokból szállítják majd el az italcsomagolásokat. Az autóba beszerelt automata összepréseli a műanyagpalackokat, az alumíniumdobozokat, valamint összetöri az üvegeket.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Vadsztrájk után - Leül az érdekképviseletekkel a MOHU Budapest

Infostart / MTI

Megkezdődtek a tárgyalások a MOHU Budapest vezetése és a szakszervezetek között a szerda hajnali vadsztrájk ügyében - közölte a cég.

A közleményben a cég elnézést kér az ügyfelektől a hajnalban váratlanul kezdődött, előre be nem jelentett, vadsztrájk nyomán adódó szolgáltatási fennakadások miatt.

A vállalat célja a helyzet mielőbbi tisztázása, illetve a szolgáltatás helyreállítása. A MOHU vezetése reggel óta a társaság telephelyein tartózkodott, és ma délután megkezdődtek a tárgyalások a munkavállalókat képviselő szakszervezetekkel - írták.

Kifejtették: a MOHU Budapest a 2025-ös érvényes bérmegállapodását a szakszervezetekkel kötötte meg. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a jelenlegi munkabeszüntetés ellenkezik a kollektív szerződéssel.

A MOHU Budapest a jogellenes munkabeszüntetést semmilyen körülmények között nem tartja megfelelő és célravezető eszköznek, és kéri az ebben részt vevő dolgozókat, hogy haladéktalanul vegyék fel a munkát a közszolgáltatás biztosítása érdekében. A társaság vezetése készen áll arra, hogy jogszerű keretek között egyeztessen és ehhez kéri a munkavállalók képviselőit, a reprezentatív szakszervezeteket, a HVDSZ 2000-t és a BKDSZ-t, hogy folytatódjon a partnerség és meginduljon a munkavégzés - áll a közleményben.

Kezdőlap    Belföld    Vadsztrájk után - Leül az érdekképviseletekkel a MOHU Budapest

sztrájk

mohu

mohu budapest

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tuzson Bence: kiskorú sértett nincs, kétség nem fér a miniszterek ártatlanságához

Tuzson Bence: kiskorú sértett nincs, kétség nem fér a miniszterek ártatlanságához

Kormányrendelet jelent meg szerdán arról, hogy a Szőlő utcai javítóintézetben történt visszaéléseket ki kell vizsgálni, a feladattal Tuzson Bencét bízták meg. Az igazságügyi miniszter időközben nyilvánosságra hozott egy jelentést.
 

Magyar Péter rálicitál a nemzeti konzultációra: a Tisza Párt folytatja a „Nemzet Hangja népszavazást”

Megvan a nemzeti konzultáció második kérdése

Orbán Viktor: Magyar Pétert zsarolják, fogott ember

VIDEÓ
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.25. csütörtök, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hatalmas változás jön a Ryanairnél, ez minden utast érint!

Hatalmas változás jön a Ryanairnél, ez minden utast érint!

A Ryanair november 12-től véglegesen megszünteti a papír alapú beszállókártyákat, ezután kizárólag a vállalat mobilalkalmazásában elérhető digitális kódokkal lehet majd a járatokra felszállni - közölte az airportal.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Keményen odaszólt Zelenszkij mindenkinek: ez téboly, tényleg ekkora a gyengeség?

Keményen odaszólt Zelenszkij mindenkinek: ez téboly, tényleg ekkora a gyengeség?

Ukrajna rendelkezik olyan drónokkal, amelyek két-háromezer kilométert is képesek repülni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Stop Russia now or Putin will expand Ukraine war 'wider and deeper', Zelensky tells UN

Stop Russia now or Putin will expand Ukraine war 'wider and deeper', Zelensky tells UN

The Ukrainian president addresses the UN General Assembly after Donald Trump says for the first time that Kyiv could retake its lost borders.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 24. 19:50
Ferences papot vett védelmébe Orbán Viktor
2025. szeptember 24. 17:20
Fontos változás jön az egyik borfajtánál
×
×
×
×