Vadsztrájk után - Leül az érdekképviseletekkel a MOHU Budapest

A közleményben a cég elnézést kér az ügyfelektől a hajnalban váratlanul kezdődött, előre be nem jelentett, vadsztrájk nyomán adódó szolgáltatási fennakadások miatt.

A vállalat célja a helyzet mielőbbi tisztázása, illetve a szolgáltatás helyreállítása. A MOHU vezetése reggel óta a társaság telephelyein tartózkodott, és ma délután megkezdődtek a tárgyalások a munkavállalókat képviselő szakszervezetekkel - írták.

Kifejtették: a MOHU Budapest a 2025-ös érvényes bérmegállapodását a szakszervezetekkel kötötte meg. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a jelenlegi munkabeszüntetés ellenkezik a kollektív szerződéssel.

A MOHU Budapest a jogellenes munkabeszüntetést semmilyen körülmények között nem tartja megfelelő és célravezető eszköznek, és kéri az ebben részt vevő dolgozókat, hogy haladéktalanul vegyék fel a munkát a közszolgáltatás biztosítása érdekében. A társaság vezetése készen áll arra, hogy jogszerű keretek között egyeztessen és ehhez kéri a munkavállalók képviselőit, a reprezentatív szakszervezeteket, a HVDSZ 2000-t és a BKDSZ-t, hogy folytatódjon a partnerség és meginduljon a munkavégzés - áll a közleményben.