Sztrájkolnak a budapesti szemétszállítók

Szerda reggel sztrájkba kezdtek a fővárosi szemétszállítók. A Blikk úgy értesült, hogy áll a munka a rákospalotai hulladékégetőben, az Ecseri úton és a II. kerületi telepen. A lap szerint

a dolgozóknak nem jut elég tisztasági csomag, munkaruha, bakancs, valamint nem kapnak alkatrészeket a kukásautóikhoz.

A hulladékkezelő munkatársai szerint leselejtezett járműveket állítanak újra szolgálatba. A lomtalanításoknál már a második napon elmaradások vannak, ahogy a zöldhulladék szállításában is. Leszögezik: az emberek elégedetlenek és kimerültek.

A sztrájk a a reggeli állomásgyűlésen pattant ki, ahol a vezető felsorolta, mi mindent rendeztek el a munkavállalóknak. A kollégák azonban ezen felháborodtak, és sorolni kezdték a hiányosságokat. Ezt követően elfajult a helyzet, és úgy döntöttek, nem vonulnak ki.

A munkavállalók a következőket követelik:

rendezzék a fizetéseket,

ne küldjék őket folyamatosan túlórázni,

ha elvégezték a munkájukat, akkor ne küldjék őket lomtalanítási feladatok elvégzésére.

Sérelémezik továbbá azt is, hogy bár a kukásautókra van biztosítás, azonban ha kár keletkezik bennük, azt levonják a fizetésükből.

Egyelőre még nincs eldöntve, meddig lesz érvényben a sztrájk.

A spontán munkabeszüntetésről videót is közzétettek a közösségi médiában:

A III. kerületi polgármesteri hivatal közleménye szerint a kerületben jelenleg is tart a lomtalanítás, azonban a kihelyezett lomot a MOHU nem viszi el. A szerda reggelre kirendelt 9 autóból csak 1 érkezett meg, és később az is távozott a sztrájkra hivatkozva – adta hírül az Index.

A lomtalanítás folyamata már az előző napokban sem ment rendben, hétfőn például 7 helyett csak 2 szemétszállító autó érkezett. A sztrájk miatt a legoptimistább becslés szerint is több nappal fog csúszni a lomok elszállítása – írta a kerületvezetés.

A közterületen maradó hulladék miatt az önkormányzat felvette a kapcsolatot a kerületi Rendőrkapitánysággal, valamint megemelik a közterület-felügyelők jelenlétét. Arra kérik a lakosokat, hogy a 7. számú lomtalanítási körzetben lakókat (Pók utcai lakótelep és környéke), hogy a MOHU előzetes tájékoztatása ellenére ma, azaz szeptember 24-én ne tegyék ki közterületre a lomokat, mert azt a cég holnap reggel biztosan nem fogja tudni elszállítani.

Az önkormányzat a MOHU helyett elvégzett többletmunkát ki fogja számlázni a cégnek.