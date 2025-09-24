ARÉNA
2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
Nyitókép: obuda.hu

Ellepi a szemét az utcát: Óbudán a lomtalanítás is sztrájkba fulladt

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A III. kerületben jelenleg is tart a lomtalanítás, a kihelyezett lomot azonban a MOHU nem viszi el; a szerda reggelre kirendelt kilenc kukásautóból egyetlen érkezett meg a kerületbe, és ez az egy is sztrájkra hivatkozva távozott – közölte az Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal. A MOHU szerint „vadsztrájk” zajlik.

Az önkormányzat sajtóközleményében azt írja, a MOHU-tól sem előzetesen, sem most nem kaptak tájékoztatást, így a lakosságot sem tudták értesíteni. A cég magatartása elfogadhatatlan és döbbenetesen felelőtlen – tették hozzá.

Mint olvasható, a lomtalanítás folyamata már az előző napokban sem ment rendben, hétfőn például hét helyett csak két szemétszállító autó érkezett

A sztrájk miatt a legoptimistább becslés szerint is több nappal fog csúszni a lomok elszállítása.

A közterületen maradó hulladék miatt az önkormányzat felvette a kapcsolatot a kerületi rendőrkapitánysággal, valamint biztosítják, hogy a Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelete megemelt létszámmal legyen jelen az érintett területen – jelezték.

„A MOHU munkavállalóinak sztrájkja miatt kérjük a 7. sz. lomtalanítási körzetben lakókat (Pók utcai lakótelep és környéke), hogy a MOHU előzetes tájékoztatása ellenére ma, azaz szeptember 24-én ne tegyék ki közterületre a lomokat, mert azt a cég holnap reggel biztosan nem fogja tudni elszállítani. Amint új információnk van a lomtalanítás további ütemezéséről, tájékoztatást fogunk adni” – üzente a hivatal, ígéretet téve arra, hogy a lomtalanítás során a MOHU helyett az önkormányzat által végzett valamennyi többletmunkát az utolsó fillérig ki fogjuk számlázni a cégnek.

