Ellepi a szemét az utcát: Óbudán a lomtalanítás is sztrájkba fulladt

Az önkormányzat sajtóközleményében azt írja, a MOHU-tól sem előzetesen, sem most nem kaptak tájékoztatást, így a lakosságot sem tudták értesíteni. A cég magatartása elfogadhatatlan és döbbenetesen felelőtlen – tették hozzá.

Mint olvasható, a lomtalanítás folyamata már az előző napokban sem ment rendben, hétfőn például hét helyett csak két szemétszállító autó érkezett

A sztrájk miatt a legoptimistább becslés szerint is több nappal fog csúszni a lomok elszállítása.

A közterületen maradó hulladék miatt az önkormányzat felvette a kapcsolatot a kerületi rendőrkapitánysággal, valamint biztosítják, hogy a Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelete megemelt létszámmal legyen jelen az érintett területen – jelezték.

„A MOHU munkavállalóinak sztrájkja miatt kérjük a 7. sz. lomtalanítási körzetben lakókat (Pók utcai lakótelep és környéke), hogy a MOHU előzetes tájékoztatása ellenére ma, azaz szeptember 24-én ne tegyék ki közterületre a lomokat, mert azt a cég holnap reggel biztosan nem fogja tudni elszállítani. Amint új információnk van a lomtalanítás további ütemezéséről, tájékoztatást fogunk adni” – üzente a hivatal, ígéretet téve arra, hogy a lomtalanítás során a MOHU helyett az önkormányzat által végzett valamennyi többletmunkát az utolsó fillérig ki fogjuk számlázni a cégnek.