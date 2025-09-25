Egy határozott vélemény: kinek jobb a négy évszakos gumi és ki kerülje el inkább?

Erőteljesen fejlődik a gumitechnika, ez látható a mértékadó gumitesztekből is, például ha az ADAC, az ÖAMTC vagy a jobb német, osztrák, olasz újságok tesztjeit nézzük – emelte ki az InfoRádió Aréna című műsorában Zsurzs Jenő. A vezetéstechnikai instruktor arra hívta fel a figyelmet, hogy új márkák jelennek meg, olyanok, amelyekről nyolc éve még nem is hallottunk, illetve a gyengébb márkák is fejlődőképesek. És az is kiderült a szakember szerint, hogy ha egy téli- vagy nyárigumi-tesztbe beraknak jó minőségű, négy évszakos abroncsokat, akkor nagyon sok paraméterben a „csak téliek” vagy „csak nyáriak” nyakán vannak, vagy bizonyos értékekben azonos teljesítményre is képesek.

„Nem rosszak ezek, de mindig van egy de. A négy évszakos gumik – lehet, hogy egy-két gumis majd emiatt elővesz engem – az abroncsok svájci bicskái. A svájci bicskán is van késpenge is meg fűrész is, de nem azzal járunk fát vágni, és ezzel nem öljük le a malacot sem a nagymamánál. Egyrészt a jó négy évszakos gumi drágább, mint egy jó téli vagy nyári gumi. A kopása is fokozott, illetve ha a 15 centis hóban kell menni a négy évszakossal, vagy padlógázon haladunk a német autópályán 40 fokban, amikor az aszfalt 65 fokos, akkor érezni fogjuk, hogy nem mi vagyunk az élet császárai. A nálam okosabbak azt mondják, hogy

a négy évszakos gumi azoknak jó, akik viszonylag keveset közlekednek.

Például annak, aki évi három-négyezer kilométert vezet, és ha mondjuk leesik a hó, nem nagyon ül autóba" – mondta Zsurzs Jenő, hozzátéve, hogy másoknak, akik nap mint nap sokat autóznak, ahogy például ő is, inkább a külön téli és nyári abroncsszett való.