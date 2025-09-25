ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.49
usd:
333.18
bux:
98376.68
2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Egy határozott vélemény: kinek jobb a négy évszakos gumi és ki kerülje el inkább?

Infostart

Egyre több teszt készül a négy évszakos gumiabroncsok használhatóságáról, ezekről kérdeztük Zsurzs Jenő vezetéstechnikai instruktort.

Erőteljesen fejlődik a gumitechnika, ez látható a mértékadó gumitesztekből is, például ha az ADAC, az ÖAMTC vagy a jobb német, osztrák, olasz újságok tesztjeit nézzük – emelte ki az InfoRádió Aréna című műsorában Zsurzs Jenő. A vezetéstechnikai instruktor arra hívta fel a figyelmet, hogy új márkák jelennek meg, olyanok, amelyekről nyolc éve még nem is hallottunk, illetve a gyengébb márkák is fejlődőképesek. És az is kiderült a szakember szerint, hogy ha egy téli- vagy nyárigumi-tesztbe beraknak jó minőségű, négy évszakos abroncsokat, akkor nagyon sok paraméterben a „csak téliek” vagy „csak nyáriak” nyakán vannak, vagy bizonyos értékekben azonos teljesítményre is képesek.

„Nem rosszak ezek, de mindig van egy de. A négy évszakos gumik – lehet, hogy egy-két gumis majd emiatt elővesz engem – az abroncsok svájci bicskái. A svájci bicskán is van késpenge is meg fűrész is, de nem azzal járunk fát vágni, és ezzel nem öljük le a malacot sem a nagymamánál. Egyrészt a jó négy évszakos gumi drágább, mint egy jó téli vagy nyári gumi. A kopása is fokozott, illetve ha a 15 centis hóban kell menni a négy évszakossal, vagy padlógázon haladunk a német autópályán 40 fokban, amikor az aszfalt 65 fokos, akkor érezni fogjuk, hogy nem mi vagyunk az élet császárai. A nálam okosabbak azt mondják, hogy

a négy évszakos gumi azoknak jó, akik viszonylag keveset közlekednek.

Például annak, aki évi három-négyezer kilométert vezet, és ha mondjuk leesik a hó, nem nagyon ül autóba" – mondta Zsurzs Jenő, hozzátéve, hogy másoknak, akik nap mint nap sokat autóznak, ahogy például ő is, inkább a külön téli és nyári abroncsszett való.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Egy határozott vélemény: kinek jobb a négy évszakos gumi és ki kerülje el inkább?

inforádió

aréna

gumiabroncs

kerék

négy évszakos

zsurzs jenő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.25. csütörtök, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szijjártó Péter elárulta: Orbán Viktor telefonon beszélt Donald Trumppal

Szijjártó Péter elárulta: Orbán Viktor telefonon beszélt Donald Trumppal

Az ukrajnai háború, illetve a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködés legfontosabb kérdéseiről egyeztetett orosz kollégájával, Szergej Lavrovval Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán New Yorkban. A magyar tárcavezető nyilatkozatából az is kiderült, hogy Orbán Viktor magyar idő szerint szerda este telefonon beszélt Trumppal.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?

Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?

Kiss Péter: lenne tér a kamatvágásra, de az MNB inkább stabilan tarthatja a forintot a stabil alapkamattal, a magyar gazdaság jövőre 3 százalékkal nőhet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Colombia's president calls US attacks on alleged drug boats 'act of tyranny'

Colombia's president calls US attacks on alleged drug boats 'act of tyranny'

Gustavo Petro told the BBC that "there is no need to kill anyone" in efforts to crackdown on maritime drug smuggling.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 25. 04:45
Szörnyűséges állapotok a tatabányai horgásztavaknál – képek
2025. szeptember 24. 21:50
Fővárosi Közgyűlés - Átment az új taxisrendelet
×
×
×
×