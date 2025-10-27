ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.21
usd:
334.14
bux:
104845.17
2025. október 27. hétfő Szabina
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lurline Street, Katoomba NSW Australia
Nyitókép: Andrew Merry/Getty Images

Brutális tömegbaleset a ködben: csaknem ötven autó ütközött össze – videó

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Dér lepte be az autópályát a finnországi Lahtiban, egy közeli tó környékén pedig sűrű köd képződött, amelynek apró cseppjei ugyancsak ráfagytak az úttestre, ahol egybefüggő tükörjég alakult ki. A karambolok következtében egy tucatnyi ember súlyos sérüléseket szenvedett.

Finnország történetének eddigi legnagyobb tömeges közlekedési balesete történt nemrég Lahti közelében, ahol a leereszkedő köd miatt olyan rosszá váltak a látási viszonyok, hogy két helyszínen csaknem ötven gépkocsi ütközött össze – írja a Kreszváltozás nevű Facebook-oldal.

A beszámoló szerint a sűrű köd hirtelen ereszkedett le, mintegy 15-20 méterre csökkent a látótávolság, és az utat egybefüggő tükörjég borította. Bár órási láncbaleset alakult ki, szerencsére nem történt nagyobb tragédia: ketten súlyosan, 12 személy könnyebben sérült meg.

A helyi meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint egy rendkívül ritka, kettős időjárási jelenség volt tapasztalható a balesetek helyszínén: az ég ugyan a kezdetekben tiszta volt, a hőmérséklet viszont hajnalban fagypont alá süllyedt, így

dér lepte be az autópályát, egy közeli tó környezetében pedig köd képződött, amelynek apró cseppjei ugyancsak ráfagytak az úttestre.

A tömeges balesethez vélhetően hozzájárult az is, hogy sokan nem cserélték le autójuk nyári gumijait télire, mivel eddig Finnországban is enyhe volt az ősz. Az északi országban november elsejétől kötelező a téli gumiabroncsok használata.

A Kreszváltozás figyelmeztet: hosszabb utazás előtt mindig érdemes tájékozódni az aktuális közlekedési információkról és az időjárási viszonyokról. Ha pedig a látási- és útviszonyok hirtelen megváltoznak, ajánlott lassabban haladni és növelni a követési távolságot, illetve a hideg idő beköszöntével nem szabad az utolsó pillanatokra hagyni a gumicserét.

(Nyitóképünk illusztráció.)

Kezdőlap    Külföld    Brutális tömegbaleset a ködben: csaknem ötven autó ütközött össze – videó

finnország

közút

közlekedési baleset

sebesség

köd

követési távolság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Papírtigris vagy fordulópont? – így változott az orosz olaj ára az új szankciók után

Papírtigris vagy fordulópont? – így változott az orosz olaj ára az új szankciók után
Az Egyesült Államok és az Európai Unió október 23-án összehangolt szankciós hullámmal támadta meg az orosz energiaszektor legfontosabb pilléreit, a Rosznyeftyet, a Lukoilt és az LNG-importot. A cél egyértelmű, elvágni a Kremlt az olaj- és gázbevételektől, amelyek a háborús költségvetés gerincét adják. A piac azonban másként olvasta a helyzetet. Az orosz Urals olaj ára a bejelentés napján hat százalékkal emelkedett.
 

Rég nem látott mértékben drágul a tankolás

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Beszédes számok érkeztek: elfordul a nyugati tőke Kínától?

Beszédes számok érkeztek: elfordul a nyugati tőke Kínától?

Kínában az év első kilenc hónapjában 10,4 százalékkal esett a külföldi működőtőke befektetések (FDI) értéke éves összevetésben az ázsiai ország kereskedelmi minisztériumának közlése szerint.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre több magyar bukja ezt a kedvezményt a munkahelyén: egyre kevesebb cég enged, mi lesz ennek a vége?

Egyre több magyar bukja ezt a kedvezményt a munkahelyén: egyre kevesebb cég enged, mi lesz ennek a vége?

Továbbra sem igazán közelednek az álláspontok a munkaadók és a munkavállalók között.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
International troops won't want to enforce Gaza peace, says King of Jordan

International troops won't want to enforce Gaza peace, says King of Jordan

King Abdullah tells the BBC there would need to be peace in Gaza before any international forces were deployed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 27. 13:35
Amerika meglépte: bevetésre küldte a valaha épített legnagyobb hadihajót
2025. október 27. 12:25
Orbán Viktor elárulta, mire kérte XIV. Leó pápát – fotó
×
×
×
×