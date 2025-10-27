Brutális tömegbaleset a ködben: csaknem ötven autó ütközött össze – videó

Finnország történetének eddigi legnagyobb tömeges közlekedési balesete történt nemrég Lahti közelében, ahol a leereszkedő köd miatt olyan rosszá váltak a látási viszonyok, hogy két helyszínen csaknem ötven gépkocsi ütközött össze – írja a Kreszváltozás nevű Facebook-oldal.

A beszámoló szerint a sűrű köd hirtelen ereszkedett le, mintegy 15-20 méterre csökkent a látótávolság, és az utat egybefüggő tükörjég borította. Bár órási láncbaleset alakult ki, szerencsére nem történt nagyobb tragédia: ketten súlyosan, 12 személy könnyebben sérült meg.

A helyi meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint egy rendkívül ritka, kettős időjárási jelenség volt tapasztalható a balesetek helyszínén: az ég ugyan a kezdetekben tiszta volt, a hőmérséklet viszont hajnalban fagypont alá süllyedt, így

dér lepte be az autópályát, egy közeli tó környezetében pedig köd képződött, amelynek apró cseppjei ugyancsak ráfagytak az úttestre.

A tömeges balesethez vélhetően hozzájárult az is, hogy sokan nem cserélték le autójuk nyári gumijait télire, mivel eddig Finnországban is enyhe volt az ősz. Az északi országban november elsejétől kötelező a téli gumiabroncsok használata.

A major traffic accident occurred in Lahti, Finland ?? on October 18, 2025, due to fog and icy road conditions.pic.twitter.com/x187kx5rz2 — Global News (@Global_news_s24) October 18, 2025

A Kreszváltozás figyelmeztet: hosszabb utazás előtt mindig érdemes tájékozódni az aktuális közlekedési információkról és az időjárási viszonyokról. Ha pedig a látási- és útviszonyok hirtelen megváltoznak, ajánlott lassabban haladni és növelni a követési távolságot, illetve a hideg idő beköszöntével nem szabad az utolsó pillanatokra hagyni a gumicserét.

(Nyitóképünk illusztráció.)