Infostart.hu
2025. szeptember 24. szerda
Nyitókép: Pixabay

Öngyilkosság Cegléden

Infostart

Halálra gázolt kedden egy embert Nyugati pályaudvarról 11:50-kor Szegedre indult Napfény InterCity Cegléden, a Csata utca közelében. Lapinformációk szerint egy 46 éves rendőr vetett véget az életének.

Egy rendőr tragédiája okozhatta a keddi vonatbalesetet Cegléden. A Mávinform azt közölte, hogy az elgázolt személy vélhetően öngyilkossági szándékkal lépett a szerelvény elé.

A 24. hu értesülései szerint egy 46 éves, rendőrként dolgozó férfit gázolt halálra a vonat. A hírportál megkereste Beluzsárné Belicza Andreát, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjét, aki az üggyel kapcsolatban azt mondta, hogy a Ceglédi Rendőrkapitányság közigazgatási eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit és nem áll módjukban további információt adni az ügy részleteiről.

Néhány nappal ezelőtt Szabó Zsolt, Hódmezővásárhely rendőrkapitánya vetett véget az életének. Másfél héttel ezelőtt egy kétgyermekes édesanya végzett magával a szolgálati fegyverével a NAV egyik épületében.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

Belföld    Öngyilkosság Cegléden

baleset

máv

rendőr

Itt már készül a drasztikus nyugdíjkorhatár-emelés: brutális sokk ez az egész országnak

Itt már készül a drasztikus nyugdíjkorhatár-emelés: brutális sokk ez az egész országnak

Az olasz nyugdíjrendszer súlyos válságban van: a következő 10 évben 6,1 millió ember vonul nyugdíjba, miközben nincs elegendő forrás a fenntartásukra.

