Egy rendőr tragédiája okozhatta a keddi vonatbalesetet Cegléden. A Mávinform azt közölte, hogy az elgázolt személy vélhetően öngyilkossági szándékkal lépett a szerelvény elé.

A 24. hu értesülései szerint egy 46 éves, rendőrként dolgozó férfit gázolt halálra a vonat. A hírportál megkereste Beluzsárné Belicza Andreát, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjét, aki az üggyel kapcsolatban azt mondta, hogy a Ceglédi Rendőrkapitányság közigazgatási eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit és nem áll módjukban további információt adni az ügy részleteiről.

Néhány nappal ezelőtt Szabó Zsolt, Hódmezővásárhely rendőrkapitánya vetett véget az életének. Másfél héttel ezelőtt egy kétgyermekes édesanya végzett magával a szolgálati fegyverével a NAV egyik épületében.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!