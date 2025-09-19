ARÉNA
Nyitókép: Pexels.com

Öngyilkosságot követett el Hódmezővásárhely rendőrkapitánya

Infostart

Hódmezővásárhely polgármestere, Márki-Zay Péter rendkívüli gyászjelentésben közölte, hogy Szabó Zsolt rendőr alezredes, a város rendőrkapitánya pénteken öngyilkosságot követett el.

„Fájdalomtól és tehetetlen dühtől megrendülten értesültem arról, hogy Szabó Zsolt rendőr alezredes, Hódmezővásárhely rendőrkapitánya a mai napon önkezével vetett véget életének” – közölte Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere pénteken a közösségi oldalán.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

