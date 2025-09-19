Öngyilkosságot követett el Hódmezővásárhely rendőrkapitánya

„Fájdalomtól és tehetetlen dühtől megrendülten értesültem arról, hogy Szabó Zsolt rendőr alezredes, Hódmezővásárhely rendőrkapitánya a mai napon önkezével vetett véget életének” – közölte Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere pénteken a közösségi oldalán.
Ha segítségre van szüksége
A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.
Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!