Lecsapott a NAV: megbilincselve vezették el a BKK-nál takarító cég vezetőit

Bilincsben vitték el a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) jegypénztárait és ügyfélközpontjait takarító MasterClean Kft. takarítócég teljes vezetését szeptember 10-én a rendőrök. A cég ettől függetlenül még egy hétig teljesen ingyen dolgozott a BKK-nak, akik azt ígérték, átveszik őket. Egy alkalmazott szerint a BKK üzemeltetési vezetője azonban később közölte velük, nem veszik át és ki sem fizetik őket – írja az Index.

A Budapesti Közlekedési Központ szerint 2024-ben szerződtek le a MasterClean Kft.-vel a társaság Rumbach Sebestyén utcai központjának, ügyfélközpontjainak, pénztárainak és további három telephelyének takarítására egy közbeszerzési eljárást követően.

A BKK szeptember 11-én, egy nem hivatalos forrásból értesült a Nemzeti Adó- és Vámhivatal takarítócégnél tartott (NAV) razziájáról. Ez után a két vállalat között megszűnt a kommunikáció: hiába próbált tájékoztatást kérni a közlekedési vállalat, a cég nem válaszolt.

A takarítócég munkatársai szeptember 15-én a BKK legtöbb telephelyén felfüggesztették a munkavégzést. A BKK még aznap, egy személyes egyeztetésen jelezte, hogy megpróbálnak megoldást találni a helyzetre. Közleményük szerint azonban nem utasították arra a takarítókat, hogy ezután is dolgozzanak, és nem is tettek ígéretet arra, hogy kifizetik a MasterClean dolgozóinak bérét. Jogilag pedig nem is tehetnének ilyet, mert a BKK nem a dolgozókkal, hanem a nekik munkát adó céggel áll szerződésben.

A BKK a Telexnek adott válaszában hangsúlyozta, hogy minden elvégzett munkát időben kifizetett, és bízik abban, a MasterClean Kft. tudja rendezni a dolgozói helyzetét, de ez már nem az ő hatáskörük.