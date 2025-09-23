ARÉNA
2025. szeptember 23. kedd
Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

Vonulós rendezvény bejelentésével előzhette meg a Tisza Párt a Békemenet meghirdetését

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Furcsa és bizarr, amikor egy 15 éve hivatalban lévő miniszterelnök ellenzéki pozícióból beszél - így értékelte Orbán Viktor parlamenti évadnyitó felszólalását a Tisza Párt elnöke. Magyar Péter az InfoRádióban a Szőlő utcai javítóintézetben történtekkel kapcsolatban is elmondta véleményét.

Mint ismert, Orbán Viktor napirend előtti felszólalásával indult az Országgyűlés őszi ülésszaka hétfőn.

Az ott elhangzottakat az InfoRádióban értékelte Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke.

"Önmagában nagyon furcsa és bizarr, amikor egy 15 éve kormányzó miniszterelnök tulajdonképpen ellenzéki pozícióból beszél, és azt mondja, hogy majd most naggyá teszik Magyarországot. 15 éve volt a miniszterelnöknek korlátlan felhatalmazással, sosem látott uniós pénzekkel, világgazdasági fellendüléssel, hogy Magyarország szintet lépjen. Ami meg is történt, csak sajnos nem jó irányba, hiszen Orbán Viktor kormányzása alatt Magyarország a legszegényebb és legkorruptabb uniós tagállammá vált" - vélekedett a politikus.

Szerinte megélhetési válságba sodorta Orbán Viktor az embereket, 3 millió magyar él a létminimum alatt, és az állami közszolgáltatások "szétesnek".

"Ha az állami egészségügyről beszélünk, ha az oktatásról beszélünk, ha a közlekedésről beszélünk, nap mint nap látjuk ennek a jeleit" - hangsúlyozta, hozzátéve, most kezd konzultálni a miniszterelnök, akinek inkább a bátorságát kellene összeszednie, és kiállnia 20 év után először egy vitára, ahol elmondja, mi történt Magyarországon, miért lett ő Európa leggazdagabb miniszterelnöke, miért lettek a családtagjai száz- vagy épp ezermilliárdosok, és közben miért szegényedtek el a magyarok.

Kiemelte, a miniszterelnök nem támogatja

  • az 5 milliárd forint feletti vagyonok adóztatását
  • 2,2 millió ember szja-csökkentését
  • az egészséges élelmiszerek és a tűzifa áfacsökkentését 27-ről 5 százalékra.
  • a vényköteles gyógyszerek áfamentesítését.

Magyar Péter a Szőlő utcai javítóintézetben történtekkel kapcsolatban is ismertette álláspontját.

"Azt a Szőlő utcai rémet, aki gyermekekkel kereskedett és tett tönkre fiatalkorúakat, kitüntette az államtitkár, kitüntette a fideszes polgármester, illetve a gyermekvédelem vezetője is. Szerintem ez mindennél többet elmond, hogy a Fidesz hogyan áll a gyermekvédelemhez és a súlyosan traumatizált, magára hagyott gyermekekhez."

A Tisza Párt elnöke megerősítette, hogy október 23-án ünnepi rendezvényt tartanak a fővárosban, amelynek útvonaláról már a kormánypárti Békemenet bejelentése előtt tájékoztatták a rendőrséget.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Vonulós rendezvény bejelentésével előzhette meg a Tisza Párt a Békemenet meghirdetését

parlament

magyar péter

tisza párt

