Mutatjuk az utóbbi napok legextrémebb ittas sofőrjét

A hétvégén tartották meg a tolnai vármegyeszékhelyen a nemzetközileg is elismert Szekszárdi Szüreti Napokat. Erre az időszakra a rendőrség hosszú évek óta fokozott ellenőrzést szervez az ittas sofőrök kiszűrése érdekében. Nem volt ez másként az idei évben sem. A három napon át tartó ellenőrzés alkalmával 915 járművezetőt fújattak meg az egyenruhások. Közülük mindössze egy olyan sofőr volt, aki a vezetés megkezdése előtt alkoholt fogyasztott. Neki 50 ezer forint közigazgatási bírságot kellett fizetnie, és 6 közlekedési előéleti pontot kapott. A hétvége tanulsága, hogy a fesztiválra érkezők és az onnan hazafelé tartók, ha ittak nem vezettek, s ha vezettek, akkor nem ittak alkoholt – írja a police.hu.

A vármegye más településein a járművezetők nem voltak ennyire szabálykövetők. Az elmúlt 72 órában nyolc olyan sofőrt is kiszűrtek a forgalomból az egyenruhások, akik a vezetés megkezdése előtt alkoholt ittak. Pénteken kettő, szombaton négy, vasárnap pedig kettő járművezető akadt fenn az ellenőrzéseken. Ketten közigazgatási bírságot kaptak, öt sofőrnek pedig a jogosítványa bánta a felelőtlenségét.

A hétvége legextrémebb ittas vezetője egy szekszárdi férfi volt, aki még péntekre virradóra okozott sérüléses balesetet. A 22 éves sofőr halmozta a szabályszegéseket. A szüreti fesztivál kordonokkal lezárt területére hajtott be ittasan, ahol előbb tucatnyi kordont megrongált, majd egy fának csapódott a korábban a városban ellopott kisteherautóval. S, ha ez nem lett volna elég, eltiltás hatálya alatt ült a volán mögé. A fiatalt a rendőrök őrizetbe vették, a hétvégén a bíróság el is rendelte bűnügyi felügyeletét. A férfinak több bűncselekmény elkövetése miatt is felelnie kell. Jelenleg is van büntetőeljárás ellene folyamatban. Ő volt az, aki közel egy hónapja a szekszárdi piac parkolójából lopott el egy zöldségekkel teli furgont, mellyel Decsig közlekedett, majd, mint aki jól végezte dolgát, leparkolta a járművet úgy, hogy közben egy parkoló autót is összetört.

A rendőrség nem győzi hangsúlyozni, hogy Magyarországon zéró tolerancia van az ittas járművezetéssel kapcsolatban. Mégis csaknem napi rendszerességgel akadnak fenn az ellenőrzésen olyan sofőrök, akik alkoholos ital fogyasztása után ülnek volán mögé. Aki alkohol vagy bármi más bódító szer hatása alatt ül volán mögé, az kiemelt baleseti kockázatot vállal. Ne feledje, ha nincs vezetésre képes állapotban, vagy alkoholt ivott, ne vezessen – hívja fel a figyelmet a rendőrség.