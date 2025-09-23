ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.12
usd:
329.63
bux:
99290.14
2025. szeptember 23. kedd Tekla
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Police.hu

Mutatjuk az utóbbi napok legextrémebb ittas sofőrjét

Infostart

A Tolna vármegyei rendőrök a hétvégén Szekszárdon megtartott fokozott ellenőrzés során 915 szondát fújattak, egy sofőrnél jelzett pozitívat az eszköz. A vármegye más településein azonban nyolc sofőr is fennakadt az ittasság-ellenőrzésen.

A hétvégén tartották meg a tolnai vármegyeszékhelyen a nemzetközileg is elismert Szekszárdi Szüreti Napokat. Erre az időszakra a rendőrség hosszú évek óta fokozott ellenőrzést szervez az ittas sofőrök kiszűrése érdekében. Nem volt ez másként az idei évben sem. A három napon át tartó ellenőrzés alkalmával 915 járművezetőt fújattak meg az egyenruhások. Közülük mindössze egy olyan sofőr volt, aki a vezetés megkezdése előtt alkoholt fogyasztott. Neki 50 ezer forint közigazgatási bírságot kellett fizetnie, és 6 közlekedési előéleti pontot kapott. A hétvége tanulsága, hogy a fesztiválra érkezők és az onnan hazafelé tartók, ha ittak nem vezettek, s ha vezettek, akkor nem ittak alkoholt – írja a police.hu.

A vármegye más településein a járművezetők nem voltak ennyire szabálykövetők. Az elmúlt 72 órában nyolc olyan sofőrt is kiszűrtek a forgalomból az egyenruhások, akik a vezetés megkezdése előtt alkoholt ittak. Pénteken kettő, szombaton négy, vasárnap pedig kettő járművezető akadt fenn az ellenőrzéseken. Ketten közigazgatási bírságot kaptak, öt sofőrnek pedig a jogosítványa bánta a felelőtlenségét.

A hétvége legextrémebb ittas vezetője egy szekszárdi férfi volt, aki még péntekre virradóra okozott sérüléses balesetet. A 22 éves sofőr halmozta a szabályszegéseket. A szüreti fesztivál kordonokkal lezárt területére hajtott be ittasan, ahol előbb tucatnyi kordont megrongált, majd egy fának csapódott a korábban a városban ellopott kisteherautóval. S, ha ez nem lett volna elég, eltiltás hatálya alatt ült a volán mögé. A fiatalt a rendőrök őrizetbe vették, a hétvégén a bíróság el is rendelte bűnügyi felügyeletét. A férfinak több bűncselekmény elkövetése miatt is felelnie kell. Jelenleg is van büntetőeljárás ellene folyamatban. Ő volt az, aki közel egy hónapja a szekszárdi piac parkolójából lopott el egy zöldségekkel teli furgont, mellyel Decsig közlekedett, majd, mint aki jól végezte dolgát, leparkolta a járművet úgy, hogy közben egy parkoló autót is összetört.

A rendőrség nem győzi hangsúlyozni, hogy Magyarországon zéró tolerancia van az ittas járművezetéssel kapcsolatban. Mégis csaknem napi rendszerességgel akadnak fenn az ellenőrzésen olyan sofőrök, akik alkoholos ital fogyasztása után ülnek volán mögé. Aki alkohol vagy bármi más bódító szer hatása alatt ül volán mögé, az kiemelt baleseti kockázatot vállal. Ne feledje, ha nincs vezetésre képes állapotban, vagy alkoholt ivott, ne vezessen – hívja fel a figyelmet a rendőrség.

Kezdőlap    Belföld    Mutatjuk az utóbbi napok legextrémebb ittas sofőrjét

rendőrség

baleset

ellenőrzés

autó

szüret

autólopás

ittas vezetés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.23. kedd, 18:00
Kis-Benedek József
biztonságpolitikai szakértő, címzetes egyetemi tanár, az MTA doktora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az amerikai álmot kergették, most Trump rájuk vágja az ajtót

Az amerikai álmot kergették, most Trump rájuk vágja az ajtót

Donald Trump pénteken elnöki rendeletben emelte meg drasztikusan a díjat, amit az amerikai vállalatoknak kell fizetniük a külföldi szakemberek vízumáért. Az intézkedés a nagy techcégeken kívül szinte mindenki számára ellehetetlenítheti a képzett bevándorlók felvételét. Az Egyesült Államok évtizedek óta agyelszívó központként működik, ami ellen nagyrészt sikertelenül próbált tenni a világ többi része – most éppen Trump siethet a segítségükre.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezzel a legális trükkel spórolhatsz vagyonokat a lakásfelújításon 2025-ben: nagyon megéri bevállalni

Ezzel a legális trükkel spórolhatsz vagyonokat a lakásfelújításon 2025-ben: nagyon megéri bevállalni

Csaknem 180 ezer forintot spórolt a lakásfelújításon egy magyar házaspár csupán azzal, hogy az alapanyagokat Romániában vették meg.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
France formally recognises Palestinian state

France formally recognises Palestinian state

More European countries are expected to make the same move, as President Macron said in UN "the time for peace has come".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 23. 06:11
Zűrzavar jöhet a budapesti fürdők életében – erre figyeljen
2025. szeptember 23. 06:00
Vezetéstechnikai instruktor: ha kilép elénk a vad, ne rángassuk a kormányt, inkább üssük el
×
×
×
×