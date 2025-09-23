ARÉNA
2025. szeptember 23. kedd Tekla
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b2) és Lázár János építési és közlekedési miniszter (j2) a Békéscsaba és Lőkösháza között megvalósult vasúti vonalszakasz fejlesztésének átadó ünnepségére érkezik vonattal a lőkösházi vasútállomásra 2025. szeptember 23-án. Balról Takács Árpád, Békés vármegye főispánja, jobbról Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere.MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

Békéscsaba-Lőkösháza - Orbán Viktor: ötvenezer új munkahellyel jár ez a fejlesztés

Infostart / MTI

Az új gyáraknak köszönhetően ötvenezer új álláshely jön létre a következő időszakban az Alföldön - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Békéscsaba és Lőkösháza között megvalósult vasúti vonalszakasz-fejlesztés keddi átadó ünnepségén.

Orbán Viktor a Lőkösháza vasútállomáson tartott rendezvényen emlékeztetett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter múlt heti bejelentésére, amely szerint a magyar kormány 49 milliárd forintos támogatásával 280 milliárd forintos beruházással hoz létre gyárat és teremt 2500 munkahelyet a szingapúri Vulcan Shield Global Békéscsabán.

LĹkĂśshĂĄza, 2025. szeptember 23. A lĹkĂśshĂĄzi vasĂştĂĄllomĂĄson a BĂŠkĂŠscsaba ĂŠs LĹkĂśshĂĄza kĂśzĂśtt megvalĂłsult vasĂşti vonalszakasz fejlesztĂŠsĂŠnek ĂĄtadĂł ĂźnnepsĂŠgĂŠnek napjĂĄn, 2025. szeptember 23-ĂĄn. MTI/MĂĄthĂŠ ZoltĂĄn
Lőkösháza, 2025. szeptember 23. A lőkösházi vasútállomás a Békéscsaba és Lőkösháza között megvalósult vasúti vonalszakasz fejlesztésének átadó ünnepsége napján, 2025. szeptember 23-án. MTI/Máthé Zoltán

Hozzáfűzte, hogy "az Airbus itt van már Gyulán", és Kecskeméten is hamarosan átadják a második nagy Mercedes-gyárat, míg Szegeden a BYD több ezres gyárat állít munkába, Debrecenben pedig pénteken adják át a BMW-gyárat.

Mindezek a beruházások "a közvetlen és a közvetett munkahelyekkel összesen együtt mintegy ötvenezer új álláshelyet" jelentenek az Alföldön - emelte ki a kormányfő.

Lőkösháza, 2025. szeptember 23. A lőkösházi vasútállomáson a Békéscsaba és Lőkösháza között megvalósult vasúti vonalszakasz fejlesztésének átadó ünnepségének napján, 2025. szeptember 23-án. MTI/Máthé Zoltán
Lőkösháza, 2025. szeptember 23. A lőkösházi vasútállomáson a Békéscsaba és Lőkösháza között megvalósult vasúti vonalszakasz fejlesztésének átadó ünnepségének napján, 2025. szeptember 23-án. MTI/Máthé Zoltán

