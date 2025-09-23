Békéscsaba-Lőkösháza - Orbán Viktor: ötvenezer új munkahellyel jár ez a fejlesztés

Orbán Viktor a Lőkösháza vasútállomáson tartott rendezvényen emlékeztetett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter múlt heti bejelentésére, amely szerint a magyar kormány 49 milliárd forintos támogatásával 280 milliárd forintos beruházással hoz létre gyárat és teremt 2500 munkahelyet a szingapúri Vulcan Shield Global Békéscsabán.

Lőkösháza, 2025. szeptember 23. A lőkösházi vasútállomás a Békéscsaba és Lőkösháza között megvalósult vasúti vonalszakasz fejlesztésének átadó ünnepsége napján, 2025. szeptember 23-án. MTI/Máthé Zoltán

Hozzáfűzte, hogy "az Airbus itt van már Gyulán", és Kecskeméten is hamarosan átadják a második nagy Mercedes-gyárat, míg Szegeden a BYD több ezres gyárat állít munkába, Debrecenben pedig pénteken adják át a BMW-gyárat.

Mindezek a beruházások "a közvetlen és a közvetett munkahelyekkel összesen együtt mintegy ötvenezer új álláshelyet" jelentenek az Alföldön - emelte ki a kormányfő.