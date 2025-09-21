Itt a vasárnap délutáni M7-es baleset, hármas karambol történt

Az MKIF Zrt. korábbi tájékoztatása szerint a baleset után a forgalom kezdetben a leállósávon haladt, és a torlódás 3 kilométeres volt.

Később a sérült járműveket áthelyezték a leállósávra, ám a dugó tovább nőtt. Az Útinform szerint a torlódás hossza a 46-os kilométernél 4-5 kilométeres.

A katasztrófavédelem közlése szerint a helyszínen a székesfehérvári hivatásos tűzoltók, a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat, valamint a pákozdi önkéntes tűzoltók végzik a műszaki mentést. A tűzoltók két gépkocsit áramtalanítottak a balesetnél. A baleset okáról és az esetleges sérültekről egyelőre nincs információ.

Fotónk illusztráció.