2025. szeptember 21. vasárnap
fotó: Infostart
Nyitókép: fotó: Infostart

Itt a vasárnap délutáni M7-es baleset, hármas karambol történt

Infostart

Baleset történt vasárnap az M7-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Sukoró közelében, a 47-es kilométernél, ami jelentős forgalmi dugót okozott. Az Útinform és az MKIF Zrt. tájékoztatása szerint három személyautó ütközött egymásnak, és emiatt a forgalmat korlátozták.

Az MKIF Zrt. korábbi tájékoztatása szerint a baleset után a forgalom kezdetben a leállósávon haladt, és a torlódás 3 kilométeres volt.

Később a sérült járműveket áthelyezték a leállósávra, ám a dugó tovább nőtt. Az Útinform szerint a torlódás hossza a 46-os kilométernél 4-5 kilométeres.

A katasztrófavédelem közlése szerint a helyszínen a székesfehérvári hivatásos tűzoltók, a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat, valamint a pákozdi önkéntes tűzoltók végzik a műszaki mentést. A tűzoltók két gépkocsit áramtalanítottak a balesetnél. A baleset okáról és az esetleges sérültekről egyelőre nincs információ.

Fotónk illusztráció.

