2025. szeptember 21. vasárnap Máté, Mirella
Nyitókép: Budapesti Közlekedési Központ

Csökken egy budapesti buszjárat viteldíja

Infostart

„Minden Budapesten érvényes bérlettel elérhető lesz a kedvezményes árú reptéri járat – akinek van bérlete, októbertől 1000 forintért vehet jegyet a 100E reptéri expresszre!” – emlékeztetett Vitézy Dávid.

A fővárosi képviselő javaslatára a Közgyűlés néhány hónapja úgy döntött, hogy akik érvényes bérlettel rendelkeznek, kedvezményesen vehessék igénybe a 100E reptéri járatot.

„A 2200, rövidesen már 2500 forintos jegyár a turisták esetében teljességgel indokolható volt, de az itt élők számára túlzó: egy négyfős család esetében majdnem tízezer forintba került a reptérre jutás, ami a fapadosok korszakában már a repülőjegy árával vetekszik” – indokolta Vitézy Dávid a 24.hu cikke szerint.

Az október 1-jétől érvényes, kedvezményes, 1000 forintos reptéri jegy már elérhető lesz a BudapestGO applikációban mindenkinek.

