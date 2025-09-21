Csökken egy budapesti buszjárat viteldíja

A fővárosi képviselő javaslatára a Közgyűlés néhány hónapja úgy döntött, hogy akik érvényes bérlettel rendelkeznek, kedvezményesen vehessék igénybe a 100E reptéri járatot.

„A 2200, rövidesen már 2500 forintos jegyár a turisták esetében teljességgel indokolható volt, de az itt élők számára túlzó: egy négyfős család esetében majdnem tízezer forintba került a reptérre jutás, ami a fapadosok korszakában már a repülőjegy árával vetekszik” – indokolta Vitézy Dávid a 24.hu cikke szerint.

Az október 1-jétől érvényes, kedvezményes, 1000 forintos reptéri jegy már elérhető lesz a BudapestGO applikációban mindenkinek.