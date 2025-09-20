Fejfájós, migrénes időjárás közeleg

A melegfronti hatás miatt szenvedni fognak a fejfájásra érzékenyek: szinte kánikula lesz a hétvégén.

Túlnyomóan derült, csapadékmentes időre számíthatunk, kevés fátyolfelhő inkább csak a Dunántúlon lehet. A déli, délkeleti szelet ma még csak az Észak-Dunántúlon, holnap azonban az északkeleti és a délnyugati tájak kivételével már többfelé kísérik élénk, néhol erős lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 16 fok között alakul, ennél alacsonyabb értékeket a hidegre hajlamos helyeken mérhetünk, ugyanakkor a szelesebb dunántúli részeken enyhébb lehet az idő.

A HungaroMet szerint

szombaton 27 és 32 fok között lehet a hőmérséklet, de vasárnap egyes helyeken elérheti a 33 fokot is, és még hétfő-kedden is nyária lesz az idő, 30 fok fölötti hőmérsékletekkel

– aztán jön az újabb hidegfront, ami esőket hoz, és tényleg vége lesz a nyárnak...