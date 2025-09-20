ARÉNA
2025. szeptember 20. szombat
Nyitókép: Pixabay

Fejfájós, migrénes időjárás közeleg

Infostart

A hétvégén hőség lesz, akár 32 fokot is elérhet a hőmérséklet.

A melegfronti hatás miatt szenvedni fognak a fejfájásra érzékenyek: szinte kánikula lesz a hétvégén.

Túlnyomóan derült, csapadékmentes időre számíthatunk, kevés fátyolfelhő inkább csak a Dunántúlon lehet. A déli, délkeleti szelet ma még csak az Észak-Dunántúlon, holnap azonban az északkeleti és a délnyugati tájak kivételével már többfelé kísérik élénk, néhol erős lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 16 fok között alakul, ennél alacsonyabb értékeket a hidegre hajlamos helyeken mérhetünk, ugyanakkor a szelesebb dunántúli részeken enyhébb lehet az idő.

A HungaroMet szerint

szombaton 27 és 32 fok között lehet a hőmérséklet, de vasárnap egyes helyeken elérheti a 33 fokot is, és még hétfő-kedden is nyária lesz az idő, 30 fok fölötti hőmérsékletekkel

– aztán jön az újabb hidegfront, ami esőket hoz, és tényleg vége lesz a nyárnak...

Alig több mint négy hónappal a Friedrich Merz vezette, a konzervatívokból és a szociáldemokratákból álló koalíció hivatalba lépése után újabb országos felmérés tükrözte a kormány munkájával kapcsolatos elégedetlenséget, egyben azt is, hogy töretlen a radikális jobboldali AfD párt támogatottsága.
Két ukrán drón a zaporizzsjai atomerőmű oktatóközpontja felett robbant fel a létesítmény elleni újabb támadás során – közölte az erőmű sajtószolgálata szombaton a Telegram-csatornán.
 

Ismét kitört a Lewotobi Laki-Laki tűzhányó az Indonéziához tartozó Flores szigeten, a hatóságok emiatt szombaton leállították a forgalmat a környékbeli Maumere repülőterén.

A Honor Magic V5 hajlítható mobil prémium hardverrel és AI-funkciókkal érkezik. De vajon a 800 ezres árért tényleg olyat ad, amiért megéri váltani?

Russia denies jets entered Estonian airspace in the same month as its drones violated the airspace of two other Nato members.

