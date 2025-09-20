ARÉNA
Judges gavel and Themis statue.
Nyitókép: Zolnierek/Getty Images

Cirkuszból börtönbe: a Balatonnál „bűvészkedtek”

Infostart

A Győri Fellebbviteli Főügyészség a büntetés súlyosítását indítványozta abban az ügyben, amelyben két olasz és egy kolumbiai férfi hamis pénzt hozott forgalomba.

A három vádlott egy cirkuszban dolgozott. Az egyikük 2021 júliusában Alsóörsön ismeretlen személytől 30 darab hamis 100 eurós bankjegyet szerzett meg. Ezt követően a vádlottak azokkal benzinkutakon, üzletekben, kis értékű árut vásároltak, annak érdekében, hogy a visszajáróval valódi forintot szerezzenek. 2021. augusztus 11-én egy siófoki üzletben tetten érték őket.

A Veszprémi Törvényszék a hamis pénzt megszerző vádlottat 5 év börtönbüntetésre, 300 ezer forint pénzbüntetésre, míg társait 4-4 év börtönbüntetésre és 200-200 ezer forint pénzbüntetésre ítélte.

Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlottak és védőik elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért fellebbeztek.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a komoly tárgyi súlyú, a törvényes fizetőeszközbe vetett bizalmat támadó bűncselekmény elkövetőivel szemben hosszabb tartamú szabadságvesztést kell kiszabni. A vádlottak a hamis pénz értékével gazdagodtak, ezért azt vagyonelkobzás elrendelésével el kell vonni tőlük.

Másodfokon az ügyben a Győri Ítélőtábla fog dönteni – írja az ugyezseg.hu.

