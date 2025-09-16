Ketyeg az óra a Simple applikációnak, hamarosan itt a váltás ideje

Korábban a Simple Classic verzióban a Mastercard kártyáikat, míg az új generációs Simple-appban a Visa kártyáikat digitalizálhatták érintéses mobilfizetéshez a felhasználók, mostantól viszont mindkét típusú bankkártyával van erre lehetőség az új Simple-ben – írja a SimplePay Zrt. tájékoztatása alapján a hvg.hu.

Az új generációs Simple alkalmazást a cég még 2023-ban vezette be, innentől kezdve pedig már csak az új változathoz jelennek meg javítások, fejlesztések.

Az új változatban már megtalálható a Simple Bit hűségprogram, a kiterjesztett Simple-fiók, amelynek köszönhetően egy helyről, áttekinthetően követhetők a költések. További ügyintézést segítő újítások a parkolás gyorsfizetési és a dark mode opció. A SuperShop pontbeváltás és gyűjtés lehetősége is már kizárólag a Simple appban elérhető, ahogy a SimplePay-kereskedők kedvezményes ajánlatait egy helyen tömörítő Felfedező is.

Hozzáteszik, a klasszikus verzióról érdemesebb mielőbb áttérni a frissebbre, mert a Classic-ot 2025 végéig kivezetik a piacról.