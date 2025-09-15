ARÉNA
2025. szeptember 15. hétfő
Nyitókép: Pixabay.com

A jövő évre is háborús költségvetést tervez Ukrajna - a nap hírei

Infostart

Mától kérvényezhetik Babaváró kölcsönük végtörlesztését az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került családok. Felgyorsult a lakásár-emelkedés augusztusban az Ingatlan.com összegzése szerint. A jövő évre is háborús költségvetést tervez Ukrajna.

Mostantól 2026. augusztus 31-ig kérvényezhetik Babaváró kölcsönük végtörlesztését az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került családok. A támogatást azok igényelhetik, akiknél a kölcsön felvételét követően az egyik vagy mindkét házastárs elhalálozott, vagy akiknél 90 százalékot elérő munkaképesség-csökkenést állapítottak meg. A végtörlesztés a Bankszövetség és a Biztosítók Szövetsége által létrehozott 600 millió forintos keretből történik meg, az elkülönített összeget a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kezeli.

Magyarország felgyorsítja a paksi bővítést – közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség bécsi közgyűlésén azt mondta: Magyarország aktív tagja az európai nukleáris koalíciónak, és minden támadás ellenére felgyorsítja Paks II. építését. Kijelentette azt is: egyetlen állam energiaellátásának biztonságát sem szabad szankciókkal veszélyeztetni.

Valamivel 80 százalék fölött van az európai föld alatti gáztárolók töltöttségi szintje az őszi-téli időszakra - közölte az európai gáztárolók szövetsége. Ez elmarad az 1 évvel korábbitól és az elmúlt 5 év átlagától.

Augusztusban felgyorsult a lakásár-emelkedés - írja közleményében az Ingatlan.com. Több mint ötödével drágultak a lakások Budapesten egy év alatt. Országosan 1,1 százalékkal emelkedtek az árak a júliusiakhoz képest, Budapesten pedig 1,4 százalékkal. Éves összevetésben az országos árindex 14,7, a fővárosi pedig 21,3 százalékos áremelkedést mutatott augusztusban. Eközben a lakáspiacon egyre élénkebb a mozgás, az augusztusi árindex eredménye júliushoz képest 20 százalékkal több hirdetés adataiból állt össze.

Egy hét alatt több mint 5 ezer hiteligénylés érkezett az Otthon Start Programra – mondta el a családokért felelős államtitkár. Koncz Zsófia kiemelte: a bankok közötti verseny felerősödött, több pénzintézet már 3 százalék alatti kamattal kínálja a hitelt, miközben a programhoz kapcsolódó mobilalkalmazást 20 ezren töltötték le.

Több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1 százalékát idén. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal összesítése szerint 42 milliárd forint sorsáról döntöttek az állampolgárok. A NAV a regisztrált civil kedvezményezetteknek szeptember 30-ig utalja el a felajánlásokat.

Az utasok biztonsága semmilyen módon nincs veszélyben – jelentette ki a főpolgármester. Karácsony Gergely Facebook-oldalán azt írta: bár az autóbuszok életkora miatt sok a műszaki probléma, de ezt a BKV szakemberei jelentős erőfeszítésekkel kezelik minden nap. Hangsúlyozta: a megoldás az öreg autóbuszok újra cserélése. A főpolgármester hozzátette: a következő két évben 300 új elektromos és dízel busz érkezik. A főpolgármester arra reagált, hogy Latorcai Csaba a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára azt állította a kormányhivatal vizsgálata után, hogy százból hatvan BKV-busz állapota kritikus.

Októberben élesednek az első sebességmérő készülékek, amelyek már büntető üzemmódban mérnek. A Vezess.hu arról ír, hogy az új műszerek sokat változtathatnak a magyarországi sebességmérés jelenlegi gyakorlatán.

Csaknem 26 ezer építőipari céget törölhetnek szerdától a kamarai névjegyzékből a kötelező kivitelezői felelősségbiztosítás hiánya miatt – közölte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Kiemelik: ezek a vállalkozások már fél éve eltiltott státuszban vannak és így tavasz óta nem vállalhatnak munkát a vonatkozó jogszabály szerint.

Tömeges betelepülés miatt meg kell ismételni az időközi önkormányzati választást a Zala vármegyei Magyarföldön, a területi Választási iroda törvénysértés miatt a rendőrségnek is átadja az iratokat. A Területi Választási Bizottság megállapítása szerint június vége és szeptember eleje között csaknem harmadával, 48-ról 66-ra emelkedett a településre állandó lakcímmel bejelentettek száma.

A Kreml szóvivője szerint a NATO már háborúban áll Oroszországgal, hiszen közvetlen segítséget nyújt az ukránoknak. Dimitrij Peszkov kijelentette, hogy Moszkva továbbra is készen áll a háború békés rendezésére, de szerinte Kijev mesterségesen lassítja a folyamatot, az európaiak pedig nem akarják kezelni a válság kiváltó okait.

A jövő évre is háborús költségvetést tervez Ukrajna: a GDP 18 százalékát kitevő hiánnyal számolnak, és jelentősen növelik a védelmi kiadásokat, amelyek meghaladják majd a GDP 27 százalékát. Ukrán tisztviselők szerint a háború jelenleg napi 172 millió dollárba kerül.

Jelentősen növeli védelmi kiadásait Svédország és Dánia is. a stockholmi vezetés hétfőn jelentette be, hogy jövőre csaknem ötödével emeli a költségvetés védelmi fejezetében szereplő összeget, míg a koppenhágai vezetés rekordbefektetéssel szándékozik erősíteni az ország légvédelmét.

Németországban megőrizték vezető szerepüket a kereszténydemokraták az észak-rajna-wesztfáliai tartományi választásokon. A második helyen a szociáldemokrata SPD, a harmadikon az AfD végzett.

Luxemburg hivatalosan is elismeri Palesztinát államként - jelentette be a miniszterelnök parlament külügyi bizottságának ülésén. Az Egyesült Államok korábban bejelentette, hogy szankciókat vezethet be azon országok ellen, amelyek elismerik Palesztinát.

Spanyolországban politikai feszültséget váltott ki a Vuelta de Espana madridi befutójának törlése, miután palesztinpárti tüntetők elállták a verseny útvonalát. A demonstrációkon több mint 100 ezren vonultak utcára, és összetűzések is voltak, amelyekben 22 rendőr megsérült.

Elnyerte a zsűri különdíját a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon Pálfi György filmje, A Tyúk. A német-görög-magyar koprodukcióban készült alkotást az A-kategóriás fesztivál versenyszekciójában vetítették. A zsűri indoklásában azt írta: Pálfi György munkája lenyűgöző alkotás, amelyhez a kortárs filmművészetben semmi sem fogható.

