Orbán Viktor: elsöprő a szellemi, intellektuális fölénye a jobboldalnak

Az index.hu által ismertetett levélben a miniszterelnök azt állította, hogy a Tisza Párt adóemeléseket tervez, és ha hatalomra kerülnének, Magyarország „nyakig lenne a háborúban”. Ezzel szemben a kötcsei rendezvényre utalva hangsúlyozta, hogy a jobboldalon „elsöprő a szellemi, intellektuális fölény”.

A miniszterelnök a Tisza Párt támogatóit „egy külföldről fizetett bankárnak”, egy volt szépségkirálynőnek és „genderaktivistáknak” nevezte, míg a polgári oldalhoz az ország „kiemelkedő koponyáit, társadalomtudósokat, filozófusokat, akadémikusokat” sorolta.

A levelet azzal zárta, hogy a Tisza Párt támogatói „már megint a javaidat akarják”.