A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényére, a Polgári Piknikre érkezik a kötcsei Dobozy-kúriához 2025. szeptember 7-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: elsöprő a szellemi, intellektuális fölénye a jobboldalnak

Infostart

Orbán Viktor miniszterelnök élesen bírálta a Tisza Pártot a Digitális Polgári Körnek írt levelében. A miniszterelnök szerint a Tisza Pártot „külföldről fizetett bankár” és „genderaktivisták” képviselik.

Az index.hu által ismertetett levélben a miniszterelnök azt állította, hogy a Tisza Párt adóemeléseket tervez, és ha hatalomra kerülnének, Magyarország „nyakig lenne a háborúban”. Ezzel szemben a kötcsei rendezvényre utalva hangsúlyozta, hogy a jobboldalon „elsöprő a szellemi, intellektuális fölény”.

A miniszterelnök a Tisza Párt támogatóit „egy külföldről fizetett bankárnak”, egy volt szépségkirálynőnek és „genderaktivistáknak” nevezte, míg a polgári oldalhoz az ország „kiemelkedő koponyáit, társadalomtudósokat, filozófusokat, akadémikusokat” sorolta.

A levelet azzal zárta, hogy a Tisza Párt támogatói „már megint a javaidat akarják”.

