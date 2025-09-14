ARÉNA
2025. szeptember 14. vasárnap Roxána, Szeréna
Santiago Abascal, a spanyol Vox párt elnöke beszédet mond a kétnapos Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC Hungary) első napján a Millenárison 2024. április 25-én.
Nyitókép: Santiago Abascal, a spanyol Vox párt elnöke beszédet mond a Konzervatív Politikai Akció Konferencián (CPAC Hungary) 2024. április 25-én. MTI/Koszticsák Szilárd

Spanyolországba üzent Orbán Viktor

Infostart / MTI

Európa visszahódítására szólítottak fel jobboldali vezetők Madridban, a spanyol Vox párt, Europa Viva 25 elnevezésű nemzetközi politikai nagygyűlésén, amelyre a magyar miniszterelnök is videoüzenetet küldött.

"Vissza kell szereznünk a szuverenitást, hogy hangosan kimondhassuk: senki sem veheti el Európa nemzeteitől azt az alapvető jogot, hogy saját jövőjüket megválasszák. A visszahódítás megkezdődött és nem fogják feltartóztatni" - fogalmazott beszédében az esemény házigazdája, Santiago Abascal, a Vox elnöke.

"Vissza kell hódítanunk azokat az intézményeket, amelyek most maffiózók, puccsisták vagy csalók kezében vannak, és vissza kell adnunk azokat a népnek a védelmük, a fejlődésük és a szuverenitásuk érdekében" - jelentette ki.

A spanyol politikus megrendültségének adott hangot a héten meggyilkolt amerikai jobboldali véleményformáló, Charlie Kirk halála miatt, akire az esemény kezdetén felállva, tiszteletadással emlékeztek a jelenlévők.

Orbán Viktor üzenete

A spanyol fővárosban található Vista Alegre sportcsarnokban, mintegy 8500 szimpatizáns részvételével rendezett politikai találkozón levetítették Orbán Viktor miniszterelnök videoüzenetét is, aki arról beszélt, hogy "a brüsszeli birodalmi központban már remegnek a lábak, mert mi, patrióták egyre többen vagyunk, egyre szervezettebbek vagyunk és egyre erősebbek vagyunk".

Felhívta a figyelmet arra, hogy az eddig elért sikerek ellenére a munka oroszlánrésze még hátra van.

"Ne legyenek kétségeink a brüsszeli globalisták egyre hangosabban, egyre durvább eszközöket bevetve meg akarják mondani hogyan éljünk, hogyan neveljük a gyerekeinket, kiket engedjünk be az országainkba. Attól sem riadnak vissza, hogy háborúba küldjék fiainkat és eladósítsák nemzeteinket" - jelentette ki.

Orbán Viktor hangsúlyozta: meg kell akadályozni "a brüsszeli ámokfutást", ezért a nemzeti erőknek ma a nemzetközi összefogás a legfontosabb.

"Minden európai hazafira szükségünk van, legyen az spanyol, magyar, francia, német vagy olasz. Gátat szabunk az illegális migrációnak, megvédjük a gyermekeinket, a szuverenitásunkat, az életformánkat, és helyre állítjuk Európa békéjét, biztonságát. Zászlókat magasba, készüljetek a győzelemre!" - fogalmazott.

Többi politikus

A Vox által minden évben megrendezett nagygyűlésen élő videokapcsolaton keresztül mondott beszédet Javier Milei argentin elnök, továbbá videoüzenetet küldött többek közt Georgia Meloni, olasz miniszterelnök, Andrej Babis, volt cseh kormányfő és Herbert Kickl, az osztrák Szabadságpárt elnöke.

Kezdőlap    Külföld    Spanyolországba üzent Orbán Viktor

spanyolország

vox

santiago sbascal

