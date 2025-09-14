ARÉNA
2025. szeptember 14. vasárnap Roxána, Szeréna
Closeup woman filling form of Individual Income Tax Return,
Nyitókép: pcess609/Getty Images

Hárommillió volt a tét, de a NAV ebből sem engedett

Infostart

Egy férfit leplezett le a NAV. Az illető nemcsak a saját, hanem több ismerőse személyijövedelemadó-bevallását is elkészítette. Mindenkinél jogosulatlan kedvezményeket tüntetett fel, illetve valótlan tényeket, összegeket szerepeltetett, hogy csökkentse a tényleges adófizetési kötelezettségeket.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei revizorai kiutalások felülvizsgálatakor figyeltek fel egy gyanúsan gyakran előforduló számlaszámra, amelyre több, egymástól független személy is kérte az általuk visszaigényelt összegek átutalását - írja az adóhatóság.

A vizsgálat feltárta, hogy a számlaszám egy adószámos magánszemélyhez tartozik, aki szja-bevallásában a kontrolladatokhoz képest jóval alacsonyabb jövedelmet vallott be. Emellett a személyes célú gépjárműhasználata költségeit is vállalkozói kiadásként számolta el, tovább minimalizálva adókötelezettségeit.

A férfi nem állt meg a saját bevallásánál: további nyolc személy számára is ő készítette el, szintén valótlan tartalommal. Olyan adókedvezményeket érvényesített nevükben – például családi, első házas vagy személyi kedvezményt –, melyekre az érintettek nem voltak jogosultak.

A vizsgálat hatására a magánszemélyek önellenőrzést kértek, és összesen mintegy hárommillió forint közterhet fizettek meg.

Nem érdemes az automatizált bevallási rendszerek „átverésében” bízni, mivel a nyilatkozatok tartalmát ellenőrző algoritmusok mindig összevetik a NAV különböző digitális platformjainak információit. Az ellentmondások így napvilágra kerülnek – az adóelkerülés jogkövetkezményei pedig nem maradnak el. Súlyos adóügyi szabálysértés esetén ugyanis 200 százalékos adóbírsággal számolhatnak az adózók.

Hárommillió volt a tét, de a NAV ebből sem engedett

nav

szja

adóelkerülés

24 ÓRA
