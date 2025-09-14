Hárommillió volt a tét, de a NAV ebből sem engedett

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei revizorai kiutalások felülvizsgálatakor figyeltek fel egy gyanúsan gyakran előforduló számlaszámra, amelyre több, egymástól független személy is kérte az általuk visszaigényelt összegek átutalását - írja az adóhatóság.

A vizsgálat feltárta, hogy a számlaszám egy adószámos magánszemélyhez tartozik, aki szja-bevallásában a kontrolladatokhoz képest jóval alacsonyabb jövedelmet vallott be. Emellett a személyes célú gépjárműhasználata költségeit is vállalkozói kiadásként számolta el, tovább minimalizálva adókötelezettségeit.

A férfi nem állt meg a saját bevallásánál: további nyolc személy számára is ő készítette el, szintén valótlan tartalommal. Olyan adókedvezményeket érvényesített nevükben – például családi, első házas vagy személyi kedvezményt –, melyekre az érintettek nem voltak jogosultak.

A vizsgálat hatására a magánszemélyek önellenőrzést kértek, és összesen mintegy hárommillió forint közterhet fizettek meg.

Nem érdemes az automatizált bevallási rendszerek „átverésében” bízni, mivel a nyilatkozatok tartalmát ellenőrző algoritmusok mindig összevetik a NAV különböző digitális platformjainak információit. Az ellentmondások így napvilágra kerülnek – az adóelkerülés jogkövetkezményei pedig nem maradnak el. Súlyos adóügyi szabálysértés esetén ugyanis 200 százalékos adóbírsággal számolhatnak az adózók.