2025. szeptember 12. péntek Mária
Nyitókép: Pixabay

Új oktatási testület alakult

Infostart / MTI

Az Oktatási Ágazati Készségtanács célja, hogy az oktatás területén összehangolja a szakképzés és a munkaerőpiac igényeit.

Megalakult az Oktatási Ágazati Készségtanács, amelynek célja, hogy az oktatás területén összehangolja a szakképzés és a munkaerőpiac igényeit, valamint az ágazati szakértők bevonásával segítse a korszerű módszerek és tartalmak beépítését az oktatásba - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) pénteken.

Közleményük szerint a 2019-ben megalakult ágazati készségtanácsok célja, hogy támogassák a munkaerőpiacon releváns korszerű tudás és készségek átadását, valamint fórumot biztosítsanak az ágazat szereplői közti párbeszédnek és együttműködésnek.

Jelenleg Magyarországon 20 ágazati készségtanács működik, amelyek munkáját a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara koordinálja; az Oktatási Ágazati Készségtanács megalakulásával immár 21 tanács segíti a szakképzés és a munkaerőpiac igényeinek összehangolását - írták.

Úgy fogalmaztak, hogy a gazdasági növekedés és a gyors technológiai változások szükségessé tették, hogy a gazdasági szereplők aktívan bekapcsolódjanak a szakképzés és felnőttképzés szabályozási rendszerébe, valamint lehetőséget kapjanak a szakmai tartalmak kialakítására és fejlesztésére.

Hozzátették, hogy e szándék mentén alakult meg az Oktatási Ágazati Készségtanács is, amelynek tagjai között helyet kaptak a szakképzés, a köznevelés és a felsőoktatás fenntartói képviselői, továbbá az ágazatban működő szakmai kamarák, munkavállalói érdekképviseletek, valamint egyházi fenntartású intézmények képviselői.

Az ágazati szakértők bevonásával az Oktatási Ágazati Készségtanács hozzájárul a korszerű módszerek és tartalmak beépítéséhez az oktatásba, növelve ezzel a hazai oktatás színvonalát és versenyképességét.

Az Oktatási Ágazati Készségtanács a Szakmajegyzék alapján két szakmát fog össze: az oktatási szakasszisztens és az óvodai nevelő szakmát.

Az oktatásban az óvodai nevelő szakma kizárólag okleveles technikusképzés formájában indítható, ezért az ágazati szakképzésnek kiemelten szoros kapcsolata van a felsőoktatással - közölték.

Az egyetemekkel való színvonalas és szoros együttműködésre jó példa a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar és a Győri SZC Kossuth Lajos Technikum és Kollégium együttműködése, ahol a közösen kidolgozott szakmai program alapján az egyetem 60 kreditet ismer el az óvodai nevelő okleveles technikusképzéssel rendelkező hallgatóknak, amivel az óvodapedagógus egyetemi alapképzés időtartama akár egy tanévvel is csökkenthető - közölték.

Az óvodai nevelő okleveles technikusképzés idén több mint negyven képzőhelyen érhető el és jelenleg mintegy ezerötszázan tanulnak ennek keretében - emelte ki az Oktatási Ágazati Készségtanács megalakulása kapcsán Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár a közlemény szerint.

Hozzátette: ami a pedagógus-utánpótlást illeti, az egységesen ötéves osztatlan tanárképzés hatására 2022-höz képest ötven százalékkal nőtt az erre a szakirányra felvettek száma. Ugyancsak sikeres a rövid ciklusú tanárképzés is, melyre közel háromszor annyi, 4182 jelentkezőt vettek fel felsőoktatásba, mint három éve. Így a pedagógusok és ezen belül a természettudományi tárgyakat tanítók utánpótlása hosszú távon is biztosított.

