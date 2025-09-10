Tömegtüntetések Franciaországban - a nap hírei

A NATO légvédelmi erői sikeresen reagáltak, miután számos orosz drón sértette meg Lengyelország légterét keddre virradóra - jelentette ki az észak-atlanti szövetség főtitkár. Mark Rutte jelezte azt is: egyelőre nem világos, hogy a drónincidens szándékos támadás, provokáció vagy hiba volt-e. A 19 drón Fehéroroszország területéről lépett lengyel légtérbe, a légvédelem valamennyit lelőtte. A történteket Donald Tusk kormányfő nagy fokú orosz provokációnak nevezte, és kérte a NATO-szerződés 4. cikkének aktiválását. A moszkvai védelmi minisztérium úgy reagált, hogy drónjai ukrajnai célpontokat támadtak, lengyelországi célpontjaik nem voltak. Minszk azt állítja: szóltak Varsónak a pályát tévesztő drónokról.

Elfogadhatatlannak nevezte Lengyelország területi integritásának megsértését a magyar kormányfő. Orbán Viktor az X-en úgy fogalmazott: Magyarország szolidáris Lengyelországgal. A miniszterelnök szerint az eset bizonyítja, hogy a békét szorgalmazó politika indokolt és észszerű. A Minszkben tartózkodó Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úgy reagált: a háború eszkalációs kockázata egyre súlyosbodik, ezért mielőbbi párbeszédre van szükség. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke is szolidaritását fejezte ki Lengyelországnak és arra hívta fel a figyelmet, hogy sem Orbán Viktor sem Szijjártó Péter reagálásában nem említette, hogy orosz drónokról volt szó.

Az európai függetlenség és egység programját hirdette meg évértékelő beszédében az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen szerint Európa harcban áll azért, hogy maga dönthessen a sorsáról, a közösségnek saját kézben kell tartania a jövőt irányító technológiákat és energiákat. Az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlamentben tartott beszédében az uniós gazdasági képességek és a tőkepiacok erősítését sürgette. Felidézte, hogy elindult a SAFE-program, amelyben 18 ország kért védelmi beruházásokhoz hitelt, amivel elfogyott a 150 milliárd eurós keret. Ursula von der Leyen a határvédelem finanszírozásának megháromszorozását is javasolta a következő hosszútávú költségvetésben.

A Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtanak be az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen ellen. A döntést Gál Kinga, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának elnöke, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke és Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés és a Patrióták Európáért európai parlamenti EP-frakció elnöke jelentette be. Jordan Bardella úgy fogalmazott: meg kell védeniük a gazdák érdekét, az alacsony árú energiahordozókat.

Franciaországban tömegek tüntettek a politikai vezetés és a tervezett költségvetési megvonások miatt. Fennakadások voltak a közlekedésben és több helyen összecsapások is történtek. A hatóságok 80 ezer rendőrt vetettek be és 200 embert vettek őrizetbe. A tüntetések hátterében a 44 milliárd eurós adósságcsökkentési terv áll, amely két munkaszüneti nap eltörlését is tartalmazza.

Javította idei globális GDP-növekedési előrejelzését a Fitch Ratings, de az adat így is elmarad a tavalyi 2,9 százaléktól. A nemzetközi hitelminősítő a júliusban várt 2,2-ről 2,4 százalékra javította előrejelzését, részben a vártnál kedvezőbb második negyedévi gazdasági adatokkal indokolva a döntést.

Új kőolajlelőhelyet talált Galgahévíz közelében a Mol és az O&GD. A kút körülbelül napi ezer hordó kőolaj termelésére képes, ezzel a Mol magyarországi kőolajtermeléséhez mintegy 4 százalékkal járul hozzá. A galgahévízi olajat a százhalombattai Dunai Finomítóban dolgozzák fel.

Kazincbarcikán építi fel Európa egyik első, csúcstechnológiás katódalapanyag-gyártó üzemét a BorsodChem. Az évente 30 ezer tonna kapacitású létesítmény a korábbi pétisóraktár helyén jön létre, és több mint 50 új munkahelyet teremt.

Jövő júniustól újra lesz közvetlen repülőjárat Budapest és Toronto között, amelyet az Air Canada modern Boeing 787-9 Dreamliner gépekkel teljesít. A járat heti 4 alkalommal közlekedik a nyári szezonban, 3 utazási osztállyal és 48 ezer ülőhellyel.

A stratégiai felülvizsgálat után jövő márciustól felszámolja bécsi bázisát a Wizz Air. A kivonulás fokozatosan történik: október 26-tól két repülőgépet áthelyeznek, és megszüntetik a Bilbaóba, valamint a London-Gatwickre közlekedő járatokat. A fennmaradó 3 gépet jövő márciusig vonják ki, ezzel minden bécsi útvonal megszűnik.

Aláírták a fővárosi villamosbeszerzés támogatási szerződését, így folyamatosan érkezhetnek az új CAF villamosok – közölte a BKK. A szükséges infrastruktúra fejlesztésre ugyanakkor továbbra sincs pénz.

Újabb 30 nappal, október 10-ig meghosszabbította a parajdi bányakatasztrófa miatt elrendelt vészhelyzetet a helyi bizottság. A Kis-Küküllőbe jutó sós víz miatt 40 ezer ember számára továbbra is tartályokban szállítják az ivóvizet, a sótalanító berendezések beszerzése is tart még.

Harmadfokon, jogerősen is felmentette a Győri Ítélőtábla Udvaros Dorottyát és a Greenpeace aktivistáit, akik még 2021-ben szedték le a védőhálót egy elbontásra ítélt, Fertő tavi cölöpház aljáról. Az ítélet szerint az aktivisták magatartása nem volt veszélyes a társadalomra, és a természeti értékek közös tulajdonunk, amiknek védelme fontosabb a fecskeháló védelménél.

Az idén Sodró Eliza, a Radnóti Színház tagja kapta a Kaszás Attila-díjat. A díjra Sodró Eliza mellett Bakonyi Csillát és Csathó Norbert-et jelölték. Az elismerést a debreceni Csokonai Nemzeti Színházban megrendezett Országos Színházi Évadnyitón adták át.

Freddie Mercurynak, a Queen együttes legendás énekesének szentel kiállítást jövőre a Magyar Zene Háza. A tárlat az énekes születésének 80. és budapesti koncertjük 40. évfordulójához kapcsolódik. A Freddie című tárlat több száz eredeti tárgyon, személyes visszaemlékezéseken és ikonikus fellépőruhákon keresztül mutatja be az énekes életét és művészetét.