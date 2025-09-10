ARÉNA
2025. szeptember 10. szerda
CALGARY, CANADA - DECEMBER 26:Air Canadas Airbus A320-211 aircraft seen at Calgary International Airport, on December 26, 2024, in Calgary International Airport, Calgary, Canada. (Photo by Artur Widak/NurPhoto via Getty Images)
Nyitókép: NurPhoto

Újabb közvetlen tengerentúli járatot jelentettek be Budapestről

Infostart

Jövő nyártól újraindul a korábban nagy népszerűségnek örvendő közvetlen légi járat Budapest és Toronto között. A járatot az Air Canada üzemelteti heti négy alkalommal.

Az Air Canada Boeing 787-9 Dreamliner típusú, szélestörzsű repülőgépével teljesíti majd a járatot 2026. június 6. és október 24. között. A gépen az utasok három utazási osztály közül választhatnak. A nyári szezonban a két irányban összesen közel 48 000 ülőhely áll majd rendelkezésre.

A közvetlen járat várhatóan jelentős érdeklődésre tart majd számot, hiszen a jelenlegi, évente közel 90 000 utasra tehető légi forgalom már most is magas keresletet jelez a két ország között - írta Nagy Márton a közösségi oldalán.

A miniszter jelezte: a torontói Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Toronto Pearson Nemzetközi Repülőtér közötti közvetlen összeköttetés egyszerűbb, gyorsabb és kényelmesebb utazási alternatívát kínál a jelenlegi átszállásos járatokkal szemben. A járat emellett lehetőséget biztosít az utasoknak az átszállásra az Air Canada hálózatának más észak- és dél-amerikai, valamint karib-térségi célállomásai felé is.

Fontos célpont

A torontói légihíd különösen fontos a világ egyik legnagyobb magyar diaszpórájának elérése miatt, de várhatóan a turizmus fellendítéséhez is hozzájárul, ami a gazdaság számára is érdemi bevételnövekedést jelenthet. A Toronto felé induló járat a korábban bejelentett, Budapest és Philadelphia közötti közvetlen járatok elindítását követi, és tovább bővíti Magyarország transzatlanti légi kapcsolatait.

budapest

toronto

repülő

