Újabb közvetlen tengerentúli járatot jelentettek be Budapestről

Az Air Canada Boeing 787-9 Dreamliner típusú, szélestörzsű repülőgépével teljesíti majd a járatot 2026. június 6. és október 24. között. A gépen az utasok három utazási osztály közül választhatnak. A nyári szezonban a két irányban összesen közel 48 000 ülőhely áll majd rendelkezésre.

A közvetlen járat várhatóan jelentős érdeklődésre tart majd számot, hiszen a jelenlegi, évente közel 90 000 utasra tehető légi forgalom már most is magas keresletet jelez a két ország között - írta Nagy Márton a közösségi oldalán.

A miniszter jelezte: a torontói Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Toronto Pearson Nemzetközi Repülőtér közötti közvetlen összeköttetés egyszerűbb, gyorsabb és kényelmesebb utazási alternatívát kínál a jelenlegi átszállásos járatokkal szemben. A járat emellett lehetőséget biztosít az utasoknak az átszállásra az Air Canada hálózatának más észak- és dél-amerikai, valamint karib-térségi célállomásai felé is.

Fontos célpont

A torontói légihíd különösen fontos a világ egyik legnagyobb magyar diaszpórájának elérése miatt, de várhatóan a turizmus fellendítéséhez is hozzájárul, ami a gazdaság számára is érdemi bevételnövekedést jelenthet. A Toronto felé induló járat a korábban bejelentett, Budapest és Philadelphia közötti közvetlen járatok elindítását követi, és tovább bővíti Magyarország transzatlanti légi kapcsolatait.