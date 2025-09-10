ARÉNA
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az EU-tagországok állam- és kormányfőinek brüsszeli csúcstalálkozója után tartott nemzetközi sajtótájékoztatón 2024. december 19-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Ursula von der Leyen: Európa harcban áll

Infostart / MTI

Európa harcban áll egy egységes és békében élő, szabad és független kontinensért - jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén szerdán.

Az unió helyzetét értékelő beszédében Ursula von der Leyen hangsúlyozta, Európa harcban áll az értékeiért és a demokráciáért. Harcban áll azért, hogy maga dönthessen a sorsáról - mondta.

"Ne tévedjünk, ez a jövőnkért folytatott harc" - fogalmazott.

Európának harcolnia kell helyéért egy olyan világban, melyben számos nagyhatalom kiszámíthatatlan vagy nyíltan ellenséges Európával szemben. Mindezen okok miatt egy új Európának kell kialakulnia - jelentette ki az uniós bizottság elnöke.

Mint mondta: nagyobb nyomást kell helyezni Oroszországra, több szankcióra van szükség azért, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök tárgyalóasztalhoz üljön.

Az unió helyzetét értékelő beszédében Ursula von der Leyen hangsúlyozta: a nyomás fokozása érdekében az orosz fosszilis tüzelőanyagok gyorsabb kivezetésére van szükség.

Növelni kell az Ukrajna számára nyújtott támogatást, de - mint kiemelte - ennek terhét nem csak az európai adófizetőknek kell viselniük, hiszen "ez Oroszország háborúja. Oroszországnak kell megfizetnie a háború árát, az ukrán háborús erőfeszítések finanszírozását pedig az európai bankokban befagyasztott orosz vagyon kamataiból kell fedezni jóvátételi kölcsön formájában" - jelentette ki az uniós bizottság elnöke.

