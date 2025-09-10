ARÉNA
2025. szeptember 10. szerda Hunor, Nikolett
Nyitókép: BorsodChem

Csúcstechnológiás üzemet épít Kazincbarcikán a BorsodChem

Infostart / MTI

Európában is úttörőnek számító, modern, biztonságos és a környezetvédelmi elvárásoknak hosszú távon is mindenben megfelelő LFP (lítium-vas-foszfát) katódalapanyag-gyártó üzemet hoz létre kazincbarcikai telephelyén a BorsodChem.

A vegyipari óriáscég közleménye szerint a beruházásával új funkciót kap a cég korábbi pétisóraktára, az új üzem évi 30 ezer tonna kapacitású lesz. A több mint 50 új munkahelyet teremtő üzem egységes környezethasználati engedélykérelmét a napokban nyújtotta be a kormányhivatalhoz a vállalat. A próbaüzem a tervek szerint 2026 végén kezdődik a létesítményben.

A BorsodChem Európában úttörőnek számító, világszinten is élvonalbeli LFP katódalapanyag-gyártó üzemet hoz létre, Európában ehhez hasonló technológiájú üzem csak Németországban üzemel - írták. Az új generációt képviselő LFP-technológiát egyre többen használják energiatároló rendszerekben, fogyasztói elektronikában és a világ több vezető autógyártójának járműveiben is.

Közölték: az anyag gyártási folyamata fenntartható, zárt és biztonságos. A felhasznált nyersanyag stabil vegyület, amely elsősorban vasból és lítiumból áll, nem robbanásveszélyes, nem gyúlékony és az emberi szervezetre nem mérgező. A feldolgozás egész folyamata teljesen zárt és automatizált rendszerben történik. Az összes gyártóberendezés megfelel a szigorú EU-szabványoknak - hangsúlyozta a vegyipari cég.

Kruppa László vezérigazgató a közleményben kifejtette: a beruházásnak nem lesz számottevő hatása a környéken élők mindennapjaira, a gyártelep forgalma legfeljebb napi 20 kamionnal nő, és már az új tevékenység tervezése során is kiemelt figyelmet fordítanak a szigorú zajvédelmi határértékek betartására. Mivel a technológia nem igényel vizet, csupán a minimális laboratóriumi igény folytán bocsát ki elenyésző mennyiségű szennyvizet. Így nem nő érzékelhetően a BorsodChem vízfogyasztása, és a talajra, vagy talajvízre sem lesz hatással az LFP-üzem működése. A villamosenergia-fogyasztásban sem lesz számottevő változás.

A Wanhua Chemical Group részét képező BorsodChem Zrt. Európa egyik piacvezető műanyag-alapanyag és szervetlen vegyianyag gyártója. A tavaly 75 éves vállalat termékei olyan iparágak nélkülözhetetlen alapanyagai, mint az építőipar, az autóipar, a bútoripar és matracgyártás, a ruha- és cipőipar, a háztartási gépek szegmense vagy épp a fa- és bútoripar. A cég termékeinek nagy részét Európában értékesíti, de jelen van az észak- és dél-amerikai, az afrikai, valamint a közel- és távol-keleti piacokon is.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a BorsodChem Zrt. nettó árbevétele tavaly 2,52 milliárd euró volt, míg egy évvel korábban 2,54 milliárd eurót tett ki. A társaság 2024-ben 107,08 millió eurós veszteséggel zárt, 2023-ban viszont 86,55 millió euró nyereséget ért el.

építés

fejlesztés

üzem

borsodchem

