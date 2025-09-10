Szakértő: most van csúcson a parlagfűszezon, és nem látszik még az enyhülés

Jelenleg is tart a parlagfű-pollenszezon csúcsidőszaka, a pollenkoncentráció országosan a nagyon magas, helyenként pedig a magas szintet éri el – hívta fel a figyelmet a szakértő. Ez azt jelenti, hogy a parlagfű virágporára érzékenyek szinte mindenhol allergiás tüneteket tapasztalhatnak.

„Ez a tartósan magas szint megmarad szeptember végéig”

– vetítette előre a szakember. Ezt követően várható csak a pollenterhelés csökkenése közepes, illetve alacsony szintre, így az allergiásoknak érdemes arra számítaniuk, hogy a tüneteik szeptemberben még fokozottan jelentkeznek. Helyenként ugyanakkor már most is csökkenő tendenciát mutat a pollenkoncentráció.

„A koncentráció alakulásában a meteorológiának nagyon fontos szerepe van” – magyarázta Szigeti Tamás. A mostani, nyárias időjárás kedvez a pollenszórásnak. Kiemelte, hogy a héten helyenként előforduló zivatarok és záporok az erős széllökésekkel párosulva tovább fokozhatják az allergiás tüneteket. Azt javasolta, hogy az érintettek a viharok idején tartsák zárva az ablakokat.

A tünetek kezelésével kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a gyógyszerszedésről szakorvos tud adni javaslatot.

Hozzátette, a gyógyszerek szedése mellett számos házi praktikával is csökkenthető a pollenterhelés. „Késő este szellőztessünk, gyakran mossunk, akár naponta hajat” – sorolta a példákat a szakértő.

Ha valaki úgy érzi, hogy a régóta szedett gyógyszere már hatástalan, a legbiztosabb szakorvossal konzultálnia. Bár a gyógyszerészek is hatékony tanácsokat tudnak adni, a szakorvos az, aki ismeri az illető tüneteinek korábbi alakulását is – fűzte hozzá a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ munkatársa.