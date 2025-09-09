ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Megjelent Magyarország új Mesterséges Intelligencia Stratégiája

Infostart / MTI

A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy hazánk a technológiai átalakulás nyertese maradjon, ezért megújította Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiáját, amely a 2020-ban elfogadott stratégia főbb célkitűzéseit megtartva, az elmúlt időszak technológiai és jogi változásait is figyelembe véve új intézkedéseket határoz meg a 2030-ig tartó időszakra - közölte a tárca.

A közleményben kiemelték: a technológia gyors fejlődésére tekintettel a kormány ezentúl évente felülvizsgálja a megújult stratégiát.

Emlékeztettek: az első magyar Mesterséges Intelligencia Stratégia 2020-ban született meg. Az azóta eltelt időszakban azonban jelentős változások történek a mesterséges intelligencia (MI) világában, új uniós szabályozás született, felgyorsult a technológiai fejlődés, és széles körben elterjedt a nagy nyelvi modellek használata.

Ezek a változások egyszerre jelentenek kihívást és lehetőséget Magyarország számára. Kihívást jelent például a technológia által generált hamis adattömeg, kiemelt jelentőséggel bír ezért a digitális- és adatszuverenitás. Kihívást jelent továbbá, hogy a legmodernebb megoldások egyre gyorsabban alakítják át a munkaerőpiacot és a vállalatok működését.

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár a közleményben kiemelte, hogy a mesterséges intelligencia megfelelő alkalmazása hatékonyabbá teszi a munkavégzést, ami a magyar vállalatok és az ország számára egyaránt versenyelőnyt jelenthet.

A stratégia megújítására e változásokra tekintettel került sor, annak érdekében, hogy Magyarország továbbra is nyertese maradjon a technológiai átalakulásnak. Az új dokumentum átfogóan fogalmazza meg a gazdasági, társadalmi és technológiai célokat a 2025-2030 közötti időszakra. A technológiai újításokra, valamint a mesterséges intelligencia fejlődésének irányaira és ütemére tekintettel a kormányzat évente felülvizsgálja az intézkedéseket - írták.

A 2020-ban elfogadott fő célkitűzések ma is aktuálisak. Az új stratégia legfontosabb indikátorai ezért továbbra 15 százalék MI indukálta GDP növekményt, a magyar vállalati szektor 26 százalékos átlagos termelékenységnövekedését, és 1 millió magasabb hozzáadott értékű, MI támogatott munkakör létrejöttét tűzik ki célul (a 2020-as adatokhoz viszonyítva 2030-ig elérendő célként) - ismertették a közleményben.

Az új stratégiában három kiemelt terület kap hangsúlyt: az MI a társadalomért, amelynek célja a mesterséges intelligencia bevezetése a közszolgáltatások, az oktatás, az egészségügy és a közlekedés területén. Másodikként az MI a technológiáért, aminek a célja az adatvagyon strukturálása és hozzáférhetővé tétele a mesterséges intelligencia hatékony fejlesztéséhez, valamint a korszerű technológiai alapok megteremtése a gazdaság digitális transzformációjához és a fenntartható adatalapú döntéshozatalhoz. Mindezek mellett hangsúlyos a nyílt forráskódú fejlesztések ösztönzése, a kiberbiztonság és a hardveres infrastruktúra erősítése - állapították meg.

A harmadik kiemelt terület, az MI az üzletért célja a versenyképesség növelése, a hatékonyság javítása és új üzleti modellek kialakítása. Az MI alkalmazása a gyártás, a kkv-k, az egészségügy, az agrárium és a logisztika területén hozzájárul a gazdasági növekedéshez, a képzett munkaerő korszerű foglalkoztatásához és a fenntarthatósághoz.

Hangsúlyozták: a megújított stratégiai célja, hogy 2030-ra az MI hozzájáruljon a GDP növekedéséhez, a versenyképességhez, a munkahelyteremtéshez és az MI okozta változásokra való tudatos és széleskörű felkészüléshez.

Az NGM közleménye felsorol konkrét célokat és indikátorokat 2030-ra. Ezek között szerepel az MI alkalmazásának ösztönzése a kkv szektorban, közszolgáltatásokban és mindennapokban; az uniós szabályozás (AI Act) hatékony végrehajtása olyan intézményrendszer kialakításával, amely a felhasználók védelme mellett a technológia jogszerű felhasználását és terjedését is elősegíti; biztonságos szabályozás, vagyis az EU-hoz illeszkedő etikai és jogi keretek. További kiemelt cél az MI-infrastruktúra, a magyar szuperszámítógép és MI Üzem ("AI Factory"), az oktatás és képzés, hogy 2030-ig 2,5 millió ember szerezzen MI-kompetenciát; az adatgazdaság és adattárca a biztonságos, hatékony adatáramlás a polgárok és vállalkozások érdekében; a kutatás-fejlesztés és innováció, a hazai és nemzetközi együttműködések erősítése; és a stratégiai éves frissítése annak érdekében, hogy mindig lépést tartsunk a technológia sebességével.

Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiája nem csupán technikai dokumentum, hanem átfogó társadalmi és gazdasági program. A stratégia sikeres végrehajtása a kormányzat, a tudományos élet, az üzleti szféra és a társadalom közös érdeke és lehetősége is egyben - tájékoztatott a tárca.

Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiája (2025-2030) az alábbi linken érhető el:

https://kormany.hu/dokumentumtar/magyarorszag-mesterseges-intelligencia-strategiaja-2025-2030-1

