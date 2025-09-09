A káosz elkerülése érdekében változás jön a Népszínház utcában

Közleményük szerint szerdától a Fiumei út felé egyirányúsítják a Népszínház utca II. János Pál pápa tér és Alföldi utca közötti szakaszát, ezért a belváros irányába, azaz a Blaha Lujza tér felé kizárólag a közösségi közlekedési eszközök hajthatnak át. Az ideiglenes intézkedés azt a célt szolgálja, hogy a villamosok – a többi közt a Keleti pályaudvar lezárása miatt indított 37E gyorsjárat – közlekedését kevésbé akadályozzák a közúti torlódások – írták.

A BKK közölte: a szeptember 10. és 20. közötti forgalmi rend szerint nem lehet gépjárművel végighaladni a Népszínház utca Alföldi utca és a II. János Pál Pápa tér közötti szakaszán a belváros irányába. Az Alföldi utca és a II. János Pál Pápa tér közötti szakasz a belváros irányába zsákutca, erre a szakaszra a Blaha Lujza tér irányába csak a parkolók elérése érdekében lehet behajtani, a Teleki tér felől gépjárművel érkezők az Alföldi utca felé tudnak továbbhaladni. A Népszínház utca Blaha Lujza tér és Nagyfuvaros utca közötti szakaszán változatlan a forgalmi rend.

A gépjárművel közlekedőknek a BKK a Rákóczi út használatát javasolja.