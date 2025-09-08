ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.18
usd:
334.85
bux:
102973.66
2025. szeptember 8. hétfő Adrienn, Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Group of high school students studying from books while relaxing on floor in library. Focus is on redhead girl.
Nyitókép: skynesher/Getty Images

Gál Katalin: ma is olvasunk, csak az olvasás tárgyának a formátuma változik

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Lehet olvasni papíron, számítógépen, readeren, mindenféle módon. A nagy filmelosztó hálózatok sem nyírták ki a mozit – mondta az olvasás világnapja alkalmából a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke az InfoRádióban. Gál Katalin szerint tény, hogy a könyvek drágák, aminek részben a magas áfa az az oka.

A Gutenberg-galaxis nem halt meg, lélegzik, van, működik, új hajtásokat hajt. Néhányat elszárít, de működik – mondta Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke az InfoRádióban, hozzátéve: az is lassan bekerül a köztudatba, hogy szeptember 8. az olvasás világnapja.

Arról, hogy a digitális világ mekkora kihívás, így fogalmazott: „Még csak azt sem mondanám, hogy kihívás, hiszen ha olvasásról beszélünk, nem említjük, hogy az olvasás min és hogyan történik. Alapvetően a papírból készült fizikai könyvet hívjuk könyvnek, de ma már van e-könyv, hangoskönyv, és vannak csak digitális tartalmak is.

Lehet olvasni papíron, számítógépen, readeren, mindenféle módon. A nagy filmelosztó hálózatok sem nyírták ki a mozit.

Látszott az elmúlt időszakban, hogy még a magyar mozi is micsoda nézőszámsikereket ért el. A digitális világ szerintem egy formája az olvasásnak, és egyik se veszélyezteti a másikat. Arányaiban még most is a fizikai könyv a domináns ebben a versenyben. Az e-könyv vagy a hangoskönyv, legalábbis az eladási számokat nézve, csak töredékét adja a piacnak, az árbevételek töredéke jön e-könyvből és hangoskönyvből.”

Az elektronikus könyvektől piaci értelemben sokkal többet vártak, de nálunk ezernyi dolog miatt nem bírt teljességgel kifejlődni. Amerikában a könyvből fakadó árbevételek jelentős része e-könyv, digitális könyv. Európában is, de Magyarországon is csak a könyvre költések néhány százaléka e-könyv – mondta Gál Katalin.

„Bár van némi növekvő tendencia, de

nagyon nagy problémát okoz, hogy a kiadók és a kereskedők nem tudják a könyveket eléggé olcsón adni, mert a brutális 27 százalékos áfa tönkreteszi az árképzést.

Így a 2-3 százalék között ingázó árbevétel egy körülbelül 70 milliárdos könyvpiacban nem egy nagy falat” – fogalmazott.

Hogy ez később hogyan alakul, egy másik kérdés – folytatta, hozzátéve: a könyvkiadást is húzza magával egy kicsit a korszellem, hiszen felnő egy nemzedék, amelynek más a kapcsolata a digitális világgal.

„Számolnunk kell azzal, hogy az olvasás már nem úgy, nem olyan mennyiségben, nem olyan felosztásban és nem akkor történik, ahogy ezt az ember elképzeli. Nem úgy van, ahogy régen, hogy veszek egy könyvet, leülök vagy lefekszem, minden este előkapom, olvasok belőle, egy hét alatt kiolvasom, jöhet a következő.

Ma már párhuzamosan olvasnak. Vagy ugyanazt a könyvet elkezdi a villamoson e-könyv formátumban, aztán hazamegy este, kezébe veszi és folytatja papíron, vagy egy hosszabb útra megy, és ugyanezt a könyvet hangoskönyvként folytatja.

Tehát az olvasás tárgyának a formátuma változik. Ezért az olvasást illetően nincsen brutális csökkenés, csak a módja változott meg. Az más kérdés, hogy a könyvvásárlási szokások változtak, és ennek az egyik oka, hogy drágábbak lettek a könyvek, és a könyvet vásárló népesség, az úgynevezett középosztály pénzügyi ereje ezt nem követte. Akiknek könyvre lenne igényük, nagyon nehezen tudják tartani a lépést a könyvárakkal – mondta Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke az InfoRádióban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Gál Katalin: ma is olvasunk, csak az olvasás tárgyának a formátuma változik

könyv

világnap

olvasás

gál katalin

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.10. szerda, 18:00
Fejérdy Gergely
a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rendkívüli események, lezárták a világ egyik legnagyobb repülőterének terminálját

Rendkívüli események, lezárták a világ egyik legnagyobb repülőterének terminálját

A Heathrow repülőtér 4-es terminálját lezárták és kiürítették egy rendkívüli esemény miatt, a sürgősségi szolgálatok a helyszínen vannak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bakancslistás esti kaland: az ország titkos kisvasútja visz a gímbikák hangversenyére

Bakancslistás esti kaland: az ország titkos kisvasútja visz a gímbikák hangversenyére

Most bárki átélheti ezt a varázslatos pillanatot: a Csömödéri Állami Erdei Vasút különjárata szeptemberben nyitott kocsikkal indul útnak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
French government collapses as MPs vote to oust prime minister

French government collapses as MPs vote to oust prime minister

French President Emmanuel Macron will name a new prime minister "in a matter of days", his office says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 8. 18:38
Most a szülőkön a sor: fontos határidőre figyelmeztet az NNGYK
2025. szeptember 8. 18:27
Berúgja a kampányt a Demokratikus Koalíció is
×
×
×
×