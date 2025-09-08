„A világ halad, és aki nem tart vele, az lemarad” – Orbán Balázs vezeti a Fidesz kampányát

A Fidesz országos kampányait 2010 óta Gyürk András koordinálta, augusztus végén azonban megjelentek olyan sajtóértesülések, hogy a 2026-os választásra már nem ő készíti fel a kormánypárt csapatát. Az európai parlamenti képviselő a kötcsei pikniken megerősítette ezt az információt. Utódját Orbán Viktor miniszterelnök, a kormánypárt vezetője jelentette be, amikor arról beszélt, hogy az online térben is hatékonyan kell kampányolni.

„A végrehajtásáért Orbán Balázst jelölte ki az elnökségünk felelősnek. A digitális építkezést fel kell gyorsítani, »mindenki a fedélzetre« – fogalmazott a miniszterelnök. „Mindegy, hogy kultúraantropológiailag pesszimistának minősül-e vagy sem, idegenkedik-e a kütyüktől vagy nem,

minden nemzeti érzelmű embernek föl kell menni a fedélzetre, és részt kell vennünk a digitális életben. Nem tudjuk föl nem fedezetté tenni se az internetet, se a Facebookot, se az okostelefont. Ezek vannak. Ha nem alkalmazkodunk, veszítünk.

Lehet, hogy nem tetszik, hogy a világ ebbe az irányba megy. Ez van. Úgy kell alkalmazkodnunk, hogy a legnagyobb lehetőségeket ragadjuk meg az alkalmazkodás közben, csak ennyi választásunk van.” – mondta Orbán Viktor.

Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója, a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) kuratóriumi elnöke. Nyáron az MCC nemzetközi konferenciáján ő is a digitális felzárkózás fontosságáról beszélt. „A világ halad, és aki nem tart vele, az lemarad. Ha nem akarjuk, hogy a technológia szétzilálja a társadalmat, de nem akarunk lemaradni a fejlődésről sem, akkor meg kell tartanunk a demokratikus döntéshozatalnak a jogát, mert demokrácia nélkül nincs szabadság, de nincs fejlődés sem. Nem véletlen, hogy az Európai Unió gyengén teljesít mind a szabadság, mind a technológia és az innováció területén. Brüsszel egyszerre ellenfele a nemzeti alapon szerveződő demokratikus döntéshozatalnak, és túlszabályozással nyomja agyon az innovációt” – vélekedett.

Gyürk András azt mondta a Telexnek a kötcsei pikniken, hogy kilencszer volt kampányfőnök, most viszont más feladata lesz, stratégiai igazgatóként fog dolgozni.